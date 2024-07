Samsung Galaxy Z Fold6 vs Galaxy Z Fold5: cos'è cambiato in un anno?

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold6 è finalmente arrivato, dando il via a una nuova generazione di smartphone pieghevoli Samsung in un mercato più competitivo che mai. La pressione su Samsung per fare un passo avanti più significativo del solito con la gamma Galaxy Z Fold non è mai stata così elevata.

La domanda è: l'azienda coreana ha apportato miglioramenti sostanziali rispetto al Galaxy Z Fold5 dello scorso anno? Non era un compito facile, considerando che lo Z Fold5 era già un ottimo dispositivo.

Design e display

Il Galaxy Z Fold6 presenta alcune modifiche minori al design. Quando aperto è più largo e più corto rispetto al predecessore. È anche più sottile e leggero: pesa 239g contro i 253g dello Z Fold5 ed è 0,5mm più sottile da aperto.

Entrambi gli smartphone hanno un display interno pieghevole da 7,6 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva a 120Hz. Il display esterno dello Z Fold6 è leggermente più grande, misurando 6,3 pollici. Il nuovo modello ha anche aumentato la luminosità di picco di entrambi gli schermi a 2.600 nit, mentre lo Z Fold 5 si ferma a 1.750 nit.

Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung ha posto molta enfasi sulla durabilità con lo Z Fold 6

La scocca è realizzata in "Enhanced Armor Aluminum", materiale che dovrebbe essere il 10% più resistente rispetto a quello dello Z Fold5. È stato aggiunto uno strato protettivo extra allo schermo e la nuova cerniera Dual Rail migliora la resistenza agli urti e riduce la piega del display. La cerniera sarebbe anche due volte più robusta pur essendo più sottile.

Lo Z Fold6 ha una certificazione IP48, che garantisce la stessa resistenza all'acqua del predecessore ma aggiunge una protezione ufficiale contro le particelle di polvere fino a 1mm.

Fotocamere

Purtroppo Samsung non ha apportato modifiche sostanziali al comparto fotografico, che rimane pressocché identico a quello dello Z Fold5: fotocamera principale da 50MP, ultra-grandangolare da 12MP e teleobiettivo da 10MP sul retro, più una selfie camera esterna da 10MP e una fotocamera sotto il display da 4MP. Alcuni dei sensori sono stati migliorati, ma non ci aspettiamo differenze abissali.

Una delle novità di spicco riguarda la possibilità di registrare video in 4K a 60fps con la fotocamera ultra-grandangolare, che ha anche prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione. Samsung ha anche leggermente modificato l'alloggiamento delle fotocamere, con anelli neri più grandi intorno a ciascuna lente.

Prestazioni

Samsung Galaxy Z Fold6 monta il nuovo chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, lo stesso del Galaxy S24 Ultra. Considerando gli ottimi risultati nei benchmark di quest'ultimo, è lecito aspettarsi prestazioni di alto livello anche per il nuovo pieghevole.

Entrambi i modelli hanno 12GB di RAM e storage UFS 4.0. Il nuovo Z Fold6 offre però un'ottimizzazione specifica per i giochi che utilizzano l'API Vulcan, garantendo un'esperienza migliore e più immersiva. Inoltre, la camera di vapore per il raffreddamento è 1,6 volte più grande rispetto all'anno scorso.

Batteria e ricarica

Samsung ha mantenuto la stessa capacità della batteria da 4.400mAh dello Z Fold 5. Tuttavia, grazie al nuovo chip più efficiente, ci si aspetta una durata superiore. La velocità di ricarica rimane invariata a 25W, con la possibilità di ricaricare il 50% in 30 minuti.

Software

Samsung quest'anno ha introdotto diverse novità sul fronte software, in particolare per quanto riguarda le funzionalità di intelligenza artificiale Galaxy AI:

Modalità Interprete migliorata, che sfrutta entrambi gli schermi per mostrare la traduzione in tempo reale a entrambi gli interlocutori

Live Translate esteso alle app di chiamata di terze parti

Sketch to Image per migliorare i disegni

Portrait Studio per trasformare i selfie in diversi stili artistici

Chat Assist per la stesura di email e messaggi con consapevolezza contestuale

Trascrizione live per Samsung Notes

Queste novità dovrebbero arrivare tutte o quasi anche sul modello dello scorso anno con uno dei futuri aggiornamenti. Infine Galaxy Z Fold6 riceverà 7 anni di aggiornamenti software e di sicurezza, contro i 4+1 anni dello Z Fold5.

Prezzi e disponibilità

Purtroppo Samsung ha aumentato il prezzo di partenza a 2099 per il modello da 256GB, 100 euro in più rispetto allo scorso anno. I preordini sono aperti fino al 23 luglio, con disponibilità generale dal 24 luglio.

Samsung Galaxy Z Fold5:

Samsung Galaxy Z Fold6:

Conclusioni

Nel complesso, lo Z Fold6 rappresenta un aggiornamento iterativo rispetto al predecessore, soprattutto dal punto di vista hardware. Le principali novità riguardano il software, in particolare le funzionalità di intelligenza artificiale.

L'upgrade potrebbe risultare interessante per chi possiede un modello più vecchio o è alla ricerca del suo primo pieghevole. I possessori di Z Fold5 potrebbero invece non trovare motivi sufficienti per passare al nuovo modello.

Considerando la crescente concorrenza nel settore dei pieghevoli, Samsung dovrà probabilmente alzare ulteriormente l'asticella con le prossime generazioni per mantenere la sua leadership di mercato.