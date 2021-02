Samsung Health non funzionerà più su questi smartphone

Brutte notizie per chi utilizza uno smartphone Android poco recente: l’applicazione Samsung Health smetterà presto di funzionare. La piattaforma software dedicata alla salute che il produttore coreano ha pensato prima esclusivamente per i propri smartphone e ha reso disponibile poi per tutti i dispositivi Android si vede costretta ad abbandonare alcuni modelli più datati. Il vostro smartphone sarà tra quelli che hanno raggiunto la fine del supporto?

Samsung ha annunciato che la sua applicazione dedicata al fitness ed alla salute, Samsung Health, non funzionerà più su alcuni modelli di smartphone. Non è la prima volta che accade qualcosa di simile, molto spesso le applicazioni ed i servizi software smettono di funzionare perché l’avanzamento delle tecnologie su cui si basano non permette più il funzionamento sui vecchi sistemi operativi.

Ed è proprio questo che è accaduto, Samsung ha deciso di abbandonare lo sviluppo dell’app in questione per Android 7.0 Nougat o versioni precedenti. Non solo quindi gli smartphone di produttori terzi, anche i suoi stessi Galaxy che sono stati spediti negli anni con Samsung Health preinstallata non la potranno più utilizzare.

Poco male però, tutti i dispositivi giunti sul mercato dopo l’agosto del 2017 dovrebbero attualmente disporre di Android 8.0 Oreo o successivo, mentre alcuni degli smartphone giunti sul mercato prima di quel periodo potrebbero essere stati aggiornati nel corso degli anni. Ci si aspetta dunque che gli smartphone che non potranno più contare sull’applicazione siano una minima percentuale.

Secondo la nota che potete vedere nello screenshot qui sopra, l’app smetterà di supportare gli smartphone meno recenti, Galaxy e non, a partire dal 22 marzo del 2021, avrete quindi circa un mese di tempo per trovare un servizio alternativo, come Google Fit, e salvare in qualche modo i vostri dati personali.