Samsung, lo smartphone con fotocamera da 108 MP è quasi pronto?

Samsung, secondo alcuni indizi, potrebbe quasi essere quasi pronta a lanciare uno smartphone con fotocamera da 108 MP: sarà Galaxy S11?

Xiaomi, con Mi Note 10, ha letteralmente stravolto il mercato, offrendo una fotocamera di altissima qualità. Questa tecnologia potrebbe però non restare un’esclusiva del colosso cinese ancora per molto: Samsung sarebbe pronto a presentare la propria proposta. Le prime voci sono iniziate a circolare proprio pochi giorni fa, in seguito a un tweet. Alcuni membri di Xda Developers, analizzando il codice della fotocamera, hanno ora scoperto una possibile conferma.

Tra il codice, infatti, è chiaramente distinguibile una voce riconducibile al supporto per gli scatti con una risoluzione di 12.000 x 9.000 pixel. Questo, inconfutabilmente, rivela che uno smartphone con 108 megapixel potrebbe essere molto vicino. Non sappiamo se, effettivamente, sarà Galaxy S11 ad accogliere questo comparto fotografico. Tenendo presente che quello sarà, con tutta probabilità, il prossimo dispositivo di punta, è verosimile che la società coreana voglia offrire il massimo della loro tecnologia, tra cui anche questa fotocamera.

Come fatto da Xiaomi, è probabile che Samsung intenda affidarsi al metodo pixel binning per ottimizzare gli scatti anche in caso di scarsa luminosità. Ciò significa che non avremo foto scattate con risoluzione 108 MP, ma a 27 o 12 megapixel. Trasformando poi 4 o 9 pixel in uno singolo, ci troveremo con la risoluzione promessa.

Non ci resta che attendere l’eventuale conferma da parte di Samsung, così da scoprire se lo smartphone interessato sarà effettivamente Galaxy S11.