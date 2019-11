Samsung, Galaxy S11 con nuovo sensore da 108 MP?

Samsung Galaxy 11, prossimo top di gamma dell'azienda sudcoreana, è al centro di molte indiscrezioni. Un tweet pubblicato da Ice Univrse dichiara che lo smartphone potrebbe essere dotato di un sensore da 108 Megapixel completamente riprogettato.

Samsung Galaxy 11 sarà indubitabilmente equipaggiato da una fotocamera da 108 Megapixel che potrebbe, però, non essere il rinomato sensore ISOCELL Bright HMX.

Continuano le indiscrezioni sul prossimo top di gamma dell’azienda sudcoreana. Alcuni tra gli ultimi rumor trapelati in rete hanno avuto come grande protagonista il comparto fotografico dello smartphone che, rispetto alle attuali tecnologie, offrirebbe un cambiamento notevole sui sensori dei dispositivi Samsung.

Pertanto, se fin ora le tante voci ponevano l’attenzione su un probabile sensore ISOCELL Bright HMX da 108 Megapixel frutto della collaborazione con Xiaomi, nel frattempo la tecnologia dell’azienda sudcoreana potrebbe già aver preso la strada di un ulteriore evoluzione. Stando infatti ad alcune informazioni diffuse tramite un tweet del noto leaker Ice Universe, il sensore da 108 Megapixel del prossimo top di gamma potrebbe non essere lo stesso realizzato in collaborazione con Xiaomi. Ricordiamo che tale sensore è in grado di assorbire una maggiore quantità di luce rispetto ai sensori più piccoli e, grazie alla tecnologia Samsung Tetracell di cui dispone, consente di riprodurre immagini da 27 MP.

The Galaxy S11 has a high probability of using a new 108MP sensor. — Ice universe (@UniverseIce) November 4, 2019

Cosa avrà in serbo Samsung per stravolgere il comparto fotografico del dispositivo? A parte ipotizzare un decisivo perfezionamento per i suoi moduli ottici, al momento non è ben chiaro quale sarà la particolarità che distinguerà il comparto fotografico. Il prossimo Samsung Galaxy S11 potrebbe pertanto riservare importanti novità se tali tecnologie saranno confermare.