Samsung Internet, la nuova funzione si ispira al Safari di iOS 15

Il browser internet di Samsung si è guadagnato popolarità e fiducia degli utenti grazie alle sue moltissime funzioni, alla elevata sicurezza e agli aggiornamenti costanti che l’azienda coreana pubblica regolarmente.

La nuova funzione di Samsung Internet viene incontro a quegli utenti che hanno apprezzato una delle più controverse scelte di design annunciate da Apple per il suo browser Safari in iOS 15, con la differenza che in questo caso l’attivazione è opzionale.

La nuova versione beta di Samsung Internet 16.0.2 introduce quella che il brand chiama Focus Mode, si tratta della novità visivamente più di impatto del nuovo aggiornamento. Focus Mode porta la barra degli URL nella parte inferiore dello schermo in modo che sia più facile da raggiungere con una mano. È una modalità opzionale che può essere attivata dalle impostazioni del browser.

Come ricordano i colleghi di AndroidPolice, l’ultima beta aggiunge anche il supporto ai gruppi di schede per rendere più facile il raggruppamento di una serie di pagine correlate. È possibile rinominare, modificare o eliminare facilmente i gruppi di schede. Anche questa funzione è simile a ciò che il browser Safari di Apple offre su iOS 15 e richiama i gruppi di schede di Google Chrome.

Un altro importante cambiamento è il supporto alla modalità HTTPS forzata di Chrome, la quale viene lanciata come una funzione sperimentale in Labs. Quando è abilitata, cercherà automaticamente di richiamare tutte le pagine web tramite il protocollo sicuro HTTPS.

Infine, la più recente versione di Samsung Internet pone anche le basi per un migliore supporto agli smartphone pieghevoli come il Galaxy Z Fold 3. Viene introdotta quella che Samsung chiama Device Posture API, la quale promette di abilitare nuove esperienze utente sui foldable.

Samsung Internet 16.0.2 beta è disponibile al download presso Google Play Store e Galaxy Store. La versione stabile arriverà nelle prossime settimane e probabilmente avrà molte, se non tutte, le caratteristiche introdotte nell’ultimo aggiornamento beta.