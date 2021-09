iOS 15 è ufficiale, gli iPhone “abbandonati” e i modelli compatibili

Apple ha finalmente rilasciato il nuovo aggiornamento del suo sistema operativo mobile dedicato agli iPhone. La versione stabile di iOS 15 è scaricabile da tutti gli utenti senza la necessità di un profilo sviluppatore o di iscriversi al programma di beta pubblica, tuttavia ci sono alcuni modelli di iPhone che sono stati “abbandonati” in quanto hanno raggiunto la fine del supporto.

Su quali iPhone è possibile installare iOS 15? Quali smartphone Apple non si aggiorneranno invece mai più?

Apple è l’azienda che, tra tutte, riesce a garantire la maggiore longevità ai propri dispositivi, questo grazie ad un supporto software che dura negli anni e coinvolge anche i modelli di iPhone meno recenti.

Tuttavia niente dura per sempre. Nonostante gli sforzi di Apple nel supportare anche i prodotti più datati, arriva un momento nel ciclo di vita di un iPhone in cui l’azienda californiana non è più in grado di garantire un corretto funzionamento o la voluta reattività sui dispositivi più vecchi.

Questo è solitamente il punto di non ritorno, il momento in cui Apple smette di rilasciare nuove versioni di iOS. È da sottolineare che, in caso di gravi falle di sicurezza, il brand continua comunque a presentare agli utenti delle piccole patch correttive del vecchio sistema operativo, uno sforzo che non va dato per scontato.

Posso aggiornare il mio iPhone ad iOS 15?

L’aggiornamento ad iOS 15 è stato ufficialmente reso disponibile per tutti gli utenti che hanno un iPhone compatibile. Per aggiornare vi basterà recarvi in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software e dovreste poter scaricare iOS 15. Questi gli smartphone compatibili:

Purtroppo, nonostante la lista sia decisamente importante, sono ufficialmente esclusi dagli aggiornamenti futuri i seguenti modelli di melafonino, alcuni già giunti al termine del supporto software da diversi anni:

iPhone (prima generazione)

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Per scoprire tutte le novità in arrivo con l’aggiornamento vi rimandiamo al nostro articolo dedicato alla più recente versione di iOS.