Samsung introduce due nuove App nella suite Good Lock: DropShip e Registar. Entrambe pensate per rendere più semplice e veloce la vita dei suoi utenti.

DropShip è pensata per coloro che devono spostare grosse quantità di file e vogliono farlo in maniera facile e intuitiva. L’app può essere vista come un versione in “salsa Samsung” del noto servizio online WeTransfer: DropShip permette infatti di caricare e condividere fino a 5GB di file al giorno e di trasferirli in maniera semplice tra diversi device.Per farlo basterà selezionare i file desiderati: sarà l’app a creare un link che potrà poi essere condiviso e un codice QR. Per avviare il download basterà cliccare sul link o scansionare il QR Code.

Purtroppo per noi DropShip attualmente è presente, e utilizzabile, solo in Corea del Sud. Tuttavia non è da escludere che, una volta “testato” a dovere, il servizio possa essere esteso anche ad altre parti del mondo.

La seconda novità, RegiStrar, avrà invece come fulcro la possibilità di personalizzare a piacere alcune delle funzioni degli smartphone Samsug. In particolar modo si potrà intervenire su layout, la cronologia di ricerca, il tasto di accensione (e altro ancora).

Utilizzando RegiStar sarà quindi possibile personalizzare la schermata iniziale delle Impostazioni, riordinando l’ordine delle opzioni, rimuoverle o,più semplicemente, rinominarle. Ma le funzioni di RegiStar non si fermano qui: volendo sarà possibile personalizzare i risultati della ricerca e nascondere i suggerimenti, attivare e personalizzare le azioni con doppio o triplo tocco o selezionare l’azione da collegare alla pressione prolungata del tasto di accensione. Insomma “tutto” il necessario per rendere in nostro smartphone ancora più nostro.

A differenza di DropShip, RegiStar è già disponibile per tutti: per ottenerla basterà effettuare il download sul Galaxy Store.

Qual è il vostro parere? Pensate che Samsung abbia fatto qualcosa di buono o non credete che queste nuove app fossero veramente necessarie? Fatecelo sapere nei commenti