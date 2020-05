Samsung non si ferma: in arrivo due smartwatch

La nuova generazione di Samsung Galaxy Watch Active arriverà presto. Nel database di FCC è appena apparsa la certificazione relativa a due dispositivi: questo ci fa pensare che il lancio possa essere oramai imminente.

Già da diverso tempo, sul web girano indiscrezioni secondo cui almeno un nuovo orologio intelligente Samsung potrebbe arrivare durante il 2020. Oggi, nel database FCC, sono apparsi due codici: SM-R845 e SM-R855. Potrebbe trattarsi della nuova generazione di Galaxy Watch Active. Entrambi i prodotti dovrebbero essere compatibili con le connessioni Wi-Fi e LTE, anche se è probabile che arriverà una terza variante Wi-Fi.

Per quanto riguarda SM-R845, sappiamo che sarà uno smartwatch con una cassa avente un diametro di 45 mm, sarà resistente all’acqua (5 ATM, quindi non adatto per le immersioni), con protezione Gorilla Glass, ricevitore GPS e certificazione militare MIL-STD-810G.

Nella confezione dei dispositivi dovremmo trovare anche un caricatore wireless (EP-OR825). Ricordiamo che solo poche settimane fa erano anche emersi dei codici (SM-R840 e SM-850) che si riferiscono a due smartwatch: potrebbe trattarsi della variante Wi-Fi. Per il momento, non sappiamo se si tratta effettivamente del successore dell’ottimo Galaxy Watch Active 2 (disponibile all’acquisto su Amazon). Non ci resta che attendere.