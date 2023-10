Samsung porta le GPU AMD anche sulla fascia media

Mentre il mondo attende con impazienza il Galaxy S24, recenti notizie suggeriscono che Samsung si sta preparando per il lancio del Galaxy A55 di fascia media, previsto per il primo trimestre del 2024. Questo nuovo modello della serie A è il successore del popolare Galaxy A54 e sta già suscitando un notevole interesse.

Il primo sguardo al Galaxy A55 è stato dato dalla testata olandese Galaxy Club. Le ultime rivelazioni fanno luce su ciò che potrebbe rendere lo smartphone davvero notevole.

I recenti risultati dei benchmark su GeekBench hanno offerto un'anticipazione del potenziale di Galaxy A55. Il dispositivo sarà alimentato dal chipset Exynos 1480 di Samsung, nome in codice "Rose". Questo chipset è accoppiato con una GPU progettata in collaborazione con AMD, la Samsung Xclipse 530.

Sebbene i dettagli specifici sulla GPU Xclipse 530 siano ancora scarsi, è lecito supporre che sia basata sull'architettura RDNA di AMD, visto il nome. Questa mossa strategica di Samsung suggerisce una potenziale attenzione alle prestazioni nel gaming o con l'IA anche nei prodotti di fascia media. Il Galaxy A55, di conseguenza, potrebbe diventare uno dei migliori smartphone Samsung adatto a tutti.

In particolare, Samsung ha tradizionalmente utilizzato le GPU Xclipse per i suoi chip di punta, come l'Exynos 2200 del Galaxy S22 e l'imminente Exynos 2400, destinato ad alimentare alcuni modelli Galaxy S24. La presenza di Xclipse 530 nel Galaxy A55 fa pensare a una GPU di medio livello che potrebbe elevare le prestazioni grafiche e di gioco degli smartphone dai prezzi più popolari.

I primi risultati dei benchmark mostrano che il SoC Exynos 1480 vanta punteggi single-core e multi-core simili al suo predecessore, l'Exynos 1380. Tuttavia, un'analisi più approfondita rivela che i cluster di core della CPU dell'Exynos 1480 possono avere velocità di clock più elevate, che potrebbero portare a punteggi più alti in ulteriori test e miglioramenti nell'uso quotidiano.

Oltre al chipset e alla GPU, si dice che il Galaxy A55 manterrà la fotocamera principale da 50MP del suo predecessore. Se ci saranno aggiornamenti in termini di ottica, dimensioni del sensore o ulteriori ottimizzazioni software rimane un mistero.

Per quanto riguarda la data di uscita, il Galaxy A54 ha fatto il suo debutto a marzo dell'anno scorso. Possiamo quindi prevedere che il Galaxy A55 arriverà sul mercato a marzo 2024 o forse anche prima, visto che si vocifera che il Galaxy S24 sarà presentato in anticipo sulla solita tabella di marcia.