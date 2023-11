Samsung potrebbe lanciare un pieghevole a 600 euro?

Secondo i recenti rumor, Samsung, azienda pioniere degli smartphone pieghevoli, si appresta a scuotere il mercato introducendo dei foldable di fascia media nel 2024. Questo cambiamento di strategia, come riportato dalla società di ricerca TrendForce, mira a rendere la tecnologia più accessibile a un pubblico più ampio.

Sebbene i dettagli specifici su questi dispositivi di fascia media rimangano un mistero, i recenti arrivi sul mercato, come il Tecno Phantom V Flip e il Motorola Razr 40, forniscono alcuni indizi su ciò che possiamo aspettarci. Queste alternative di fascia media si differenziano dalle loro controparti di punta per l'utilizzo di processori di fascia media, l'assenza di ricarica wireless, la mancanza di resistenza all'acqua, schermi esterni più piccoli e fotocamere che non possono competere con le loro controparti premium. Tuttavia, questi compromessi diventano più accettabili se si considera il prezzo che si aggira attorno ai 600-700 euro.

Se Samsung deciderà di seguire l'esempio con dispositivi di fascia media della famiglia Galaxy Z Fold o Galaxy Z Flip, è ragionevole aspettarsi compromessi simili nelle specifiche per ottenere un prezzo più accessibile. Una mossa plausibile potrebbe essere quella di passare dalla tradizionale scocca in vetro e metallo a una più economica struttura in plastica.

Questa potenziale avventura nei dispositivi pieghevoli di fascia media non è un territorio del tutto nuovo per Samsung. Già nel 2020 circolavano voci di un modello Galaxy Fold FE, ma il dispositivo non si è mai concretizzato. Sebbene la data del 2024 possa suscitare un certo scetticismo, sembra essere una progressione logica per Samsung per assicurarsi ed espandere la propria quota di mercato nel segmento degli smartphone pieghevoli in rapida evoluzione.

La mossa di Samsung verso opzioni di fascia media potrebbe segnare un punto di svolta significativo, democratizzando l'esperienza degli smartphone pieghevoli fino ad ora decisamente esclusivi. Se i consumatori potranno aspettarsi queste meraviglie di fascia media nel 2024 rimane una speculazione, ma una cosa è chiara: il potenziale cambiamento di Samsung è una risposta strategica all'evoluzione delle richieste del mercato e un tentativo di rimanere all'avanguardia dell'innovazione nel competitivo panorama degli smartphone.