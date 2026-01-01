Samsung India ha lanciato un'iniziativa che punta a valorizzare le capacità fotografiche degli smartphone della serie Galaxy S, trasformando gli utenti in protagonisti di una vetrina nazionale. Con la campagna "India With Galaxy", il colosso sudcoreano apre le porte a tutti i possessori di dispositivi Galaxy S che vogliono dimostrare il proprio talento fotografico, offrendo in palio premi in denaro sostanziosi e la possibilità di vedere le proprie immagini esposte a livello nazionale. L'iniziativa rappresenta una mossa strategica per consolidare il posizionamento premium della linea Galaxy S nel mercato indiano, uno dei più competitivi e in rapida crescita a livello globale.

La competizione, avviata ieri, rimarrà aperta fino al 25 gennaio 2026, con le foto vincitrici che verranno presentate pubblicamente il giorno successivo. Per partecipare, gli utenti devono visitare il portale dedicato, compilare i dati personali e di provenienza geografica, selezionare il tema che meglio rappresenta lo scatto e caricare le immagini. Un elemento cruciale: le fotografie devono essere state scattate con dispositivi della serie Galaxy S, incluso l'ultimo Galaxy S25 Ultra, rendendo il contest anche una vetrina tecnica per le ultime innovazioni fotografiche del brand.

Samsung ha stabilito regole precise per garantire l'autenticità dei contenuti. Innanzitutto, sono ammesse esclusivamente fotografie realizzate a partire dal 1° febbraio 2025, un vincolo temporale che di fatto limita la partecipazione ai modelli più recenti della gamma. Le immagini devono essere caricate in formato JPG o PNG con dimensione massima di 30MB, e devono essere rigorosamente originali: un aspetto particolarmente significativo nell'era dell'intelligenza artificiale generativa, dato che le immagini create tramite AI sono esplicitamente escluse dalla competizione. Ogni partecipante può inviare fino a cinque scatti complessivi, distribuiti tra le varie categorie tematiche proposte.

Il montepremi complessivo ammonta a oltre 10 milioni di rupie indiane, con i due vincitori assoluti che si aggiudicheranno 150.000 rupie ciascuno

La struttura dei premi riflette un'articolazione geografica e tematica ben pensata. Due Grand Winners riceveranno 150.000 rupie indiane ciascuno (circa 1.669 dollari), mentre quattro vincitori di categoria si porteranno a casa 65.000 rupie (circa 723 dollari). La componente più interessante riguarda i 29 vincitori regionali, che rappresentano le diverse aree dell'India e riceveranno 15.000 rupie ciascuno (circa 166 dollari). Questa distribuzione geografica sottolinea l'intenzione di Samsung di coinvolgere l'intero paese, valorizzando la diversità culturale e paesaggistica indiana.

La giuria sarà presieduta da Kabir Khan, noto regista, sceneggiatore e direttore della fotografia indiano, affiancato da 29 fotografi professionisti che rappresentano le diverse regioni del subcontinente. Questa scelta garantisce non solo competenza tecnica nella valutazione, ma anche sensibilità verso le specificità locali e culturali che caratterizzano la fotografia in un paese così vasto e variegato come l'India.

L'iniziativa si inserisce in un contesto competitivo particolarmente acceso nel segmento premium degli smartphone in India, dove brand cinesi come Xiaomi, Vivo e OPPO hanno eroso quote di mercato storicamente dominate da Samsung. Puntare sulle capacità fotografiche rappresenta una strategia consolidata: i dispositivi della serie Galaxy S, in particolare l'S25 Ultra con il suo comparto multi-camera avanzato e le funzionalità di elaborazione computazionale, mirano a distinguersi in un settore dove la fotografia mobile è diventata uno dei principali criteri d'acquisto. Trasformare gli utenti in ambasciatori del brand attraverso le loro stesse creazioni potrebbe rivelarsi più efficace di qualsiasi campagna pubblicitaria tradizionale.