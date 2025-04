Samsung pronta alla rivoluzione, Galaxy Z Fold7 sarà il pieghevole più sottile al mondo?

Le indiscrezioni sul prossimo Samsung Galaxy Z Fold7 stanno scuotendo il mercato degli smartphone pieghevoli con una notizia che potrebbe rivoluzionare il settore.

Secondo le ultime voci di corridoio, il colosso sudcoreano starebbe lavorando a un dispositivo con uno spessore da chiuso di appena 8,2 millimetri, una riduzione drastica rispetto ai 12,1 millimetri dell'attuale Galaxy Z Fold6 (che trovate su Amazon). Questo significativo cambiamento potrebbe rappresentare la risposta di Samsung alle crescenti critiche sulla maneggevolezza dei suoi dispositivi pieghevoli, spesso considerati troppo ingombranti quando ripiegati su se stessi.

La corsa alla sottigliezza nei dispositivi pieghevoli è diventata uno dei principali campi di battaglia tra i produttori di smartphone. Fino ad oggi, l'Oppo Find N5 deteneva il record del pieghevole a libro più sottile sul mercato, ma se le indiscrezioni sul Galaxy Z Fold7 dovessero rivelarsi accurate, Samsung riuscirebbe a sottrarre questo primato con una riduzione di ben 0,7 millimetri rispetto al rivale cinese. Una mossa che potrebbe riposizionare l'azienda coreana all'avanguardia nella tecnologia dei pieghevoli.

Il lancio dei nuovi dispositivi pieghevoli Samsung è previsto per luglio 2025, e le aspettative sono particolarmente alte. Dopo un aggiornamento definito "incrementale" per la generazione precedente, gli appassionati si attendono miglioramenti significativi sia per il Galaxy Z Fold7 che per il Galaxy Z Flip7. La riduzione dello spessore rappresenterebbe un passo avanti fondamentale nell'evoluzione di questa categoria di prodotti.

Va notato che le indiscrezioni attuali contrastano con precedenti leak che indicavano uno spessore di 9,5 millimetri per il Galaxy Z Fold7 chiuso, una cifra che appare forse più plausibile. Al momento, mancano dettagli su come Samsung riuscirà a ottenere una riduzione così drastica senza compromettere i componenti essenziali che rendono la serie Z Fold un autentico dispositivo di punta.

La sfida ingegneristica appare considerevole. Ridurre lo spessore di oltre il 30% rispetto al modello attuale richiederebbe riprogettazioni significative dei componenti interni, della cerniera e probabilmente anche della batteria. Tuttavia, se Samsung riuscisse nell'impresa, potrebbe stabilire un nuovo standard per l'intero settore dei pieghevoli, mettendosi in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza sempre più agguerrita.

Gli appassionati della serie Galaxy Z Fold sperano ardentemente che queste voci si concretizzino. Un dispositivo sensibilmente più sottile potrebbe essere la spinta necessaria per rivitalizzare la posizione della serie nel mercato, rendendo anche più giustificabile agli occhi dei consumatori il prezzo premium che Samsung applica a questi dispositivi. La maggiore maneggevolezza potrebbe infatti rappresentare l'elemento decisivo per convincere gli utenti ancora scettici ad abbracciare la tecnologia pieghevole.

Se confermata, questa evoluzione del design potrebbe influenzare profondamente le future generazioni di smartphone pieghevoli, segnando un punto di svolta nella loro accettazione da parte del mercato di massa. La vera sfida per Samsung sarà bilanciare la riduzione dello spessore con la resistenza e la durata che i consumatori si aspettano da un dispositivo di fascia alta dal costo considerevole.