Samsung risponde ad Apple dopo il lancio del panno da 25 euro

Apple, si sa, non è famosa per vendere prodotti a un prezzo economico. Che si tratti di un computer oppure di un semplice panno per la pulizia, non c’è da aspettarsi di risparmiare.

A proposito di panni per la pulizia, ha fatto molto discutere, nel mese scorso, il lancio di un nuovo prodotto a marchio Apple studiato apposta per “pulire in modo sicuro ed efficace” tutti i tipi di display, incluso il vetro con nano-texture di alcuni modelli di iMac. A parte questa, il panno Apple non presenta particolari feature che giustifichino un prezzo così alto (si parla di ben 25 euro), e la cosa ha suscitato critiche e ilarità anche da parte della concorrenza.

Credit: Apple

Si pensi a Samsung, che sembra aver risposto all’offerta di Apple con una controfferta decisamente più ghiotta che suona più o meno così: panni gratis per tutti (o quasi).

Galaxy Club, infatti, ha individuato una promozione nell’app Samsung Members che permette ai primi 1.000 iscritti di ricevere un panno per la pulizia completamente gratuito. Il panno in questione, peraltro, misura 20 cm x 20 cm, dunque è leggermente più grande rispetto al panno della Mela. Per il momento, comunque, questa promozione è disponibile soltanto in Germania.

Non sarebbe la prima volta che Samsung risponde ad Apple mettendo in evidenza un “difetto” (o presunto tale) della sua lineup di prodotti. Già in passato, l’azienda sudcoreana aveva preso di mira Apple per via di alcune scelte tecniche e di design riguardanti gli iPhone, come ad esempio la rimozione del jack per le cuffie e – soprattutto – l’uso reiterato del notch. In realtà, da allora, anche Samsung ha abbandonato la porta da 3,5 (il cambiamento si estenderà presto ai dispositivi di fascia media) e – cosa ancora più eclatante – sembra che il prossimo tablet Galaxy guadagnerà la tanto famigerata tacca.