Samsung si ostina a fare i suoi chip, e poi fa smartphone castrati

La recente decisione di Samsung di inserire il chip Exynos 2400 nei modelli Galaxy S24 e S24+ ha suscitato un certo clamore tra i fan più fedeli, soprattutto visto che lo scorso anno tutti gli smartphone top di gamma dell'azienda avevano cuore Snapdragon. Mentre il Galaxy S24 Ultra vanta il chipset Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, l'S24 e l'S24+ sono dotati della variante Snapdragon solo in alcuni mercati selezionati, lasciando all'Exynos 2400 il compito di muoverli nella maggior parte dei Paesi.

Mentre le valutazioni delle differenze prestazionali tra l'Exynos 2400 e lo Snapdragon 8 Gen 3 sono ancora in corso, è già emerso un notevole svantaggio: la connettività Wi-Fi. L'assenza di supporto per il Wi-Fi 7 dell'Exynos 2400 ha portato alla sua disattivazione su tutti i modelli Galaxy S24 e S24+ a livello globale.

Il Wi-Fi 7 opera sulle già note bande a 2,4GHz, 5GHz e 6GHz ma è in grado di raggiungere velocità teoriche impressionanti, fino a 46Gbps, con un sostanziale aumento di 4,7 volte rispetto alla versione precedente. Lo standard raddoppia anche la larghezza di banda dei canali dei singoli dispositivi, portandola a 320 MHz, migliorando sia la velocità che la capacità di connessioni simultanee. Inoltre, il Wi-Fi 7 promette una maggiore efficienza, a potenziale vantaggio della durata della batteria dello smartphone.

La delusione sta nel fatto che, nonostante già diversi smartphone top di gamma abbiano adottato il Wi-Fi 7 tra quest'anno e lo scorso, i Galaxy S24 e S24+ potrebbero non essere a prova di futuro come alcuni sperano, considerando l'impegno di Samsung a fornire sette anni di aggiornamenti software. Se da un lato il supporto software prolungato incoraggia gli utenti a mantenere i propri dispositivi per un periodo prolungato, dall'altro chi ha intenzione di passare in futuro alle reti Wi-Fi 7 troverà i Galaxy S24 e S24+ inadatti.

L'accessibilità economica e la disponibilità diffusa dei router Wi-Fi 7 saranno probabilmente graduali. La mancanza di questo standard nei Galaxy S24 e S24+, quindi, ovviamente non si presenta come un problema immediato. Ad ogni modo, poiché gli utenti pensano a un rapporto a lungo termine con i loro Galaxy S24, l'assenza di compatibilità con il Wi-Fi 7 potrebbe influenzare la loro decisione di cambiare smartphone prematuramente se il Wi-Fi 7 diventerà una caratteristica fondamentale delle loro vite nei prossimi anni.