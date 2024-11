Samsung sta già prendendo spunto da Apple Intelligente per arricchire Galaxy AI

Galaxy AI, la soluzione di intelligenza artificiale di Samsung, si appresta a lanciare una nuova funzionalità di sommario delle notifiche simile a quella introdotta da Apple. Questo strumento consentirà agli utenti di visualizzare versioni riassunte di email, messaggi di testo e altre notifiche, in situazioni in cui il testo originale è troppo lungo. La funzione è attualmente in fase di test e potrebbe essere inclusa nel prossimo aggiornamento dell'interfaccia utente One UI 7.0.

Il sistema operativo mobile di Samsung, One UI 7.0, è destinato ad arricchirsi con questa importante novità, che un tipster su X/Twitter, noto come @chunvn8888, ha reso nota. Non è chiaro se i test siano effettuati sui dispositivi Galaxy S24 esistenti o sul futuro Galaxy S25, ma l'introduzione di riepiloghi delle notifiche sembra ormai imminente.

Samsung mira a rendere questa funzionalità disponibile sul maggior numero possibile di dispositivi mobili, inclusi smartphone e tablet, anche di generazioni precedenti, diversamente da Apple che limita alcune funzionalità ai soli ultimi modelli di iPhone.

La possibilità di testare il sommario delle notifiche di Galaxy AI è attesa entro poche settimane, con l'avvio della beta di One UI 7.0

L'arrivo della funzionalità di riepilogo delle notifiche rappresenta un ulteriore passo avanti nella competizione tra Samsung e Apple nel settore della tecnologia mobile. Questa caratteristica non solo migliorerebbe l'esperienza utente, ma potrebbe anche influenzare la scelta del dispositivo da parte dei consumatori, favorendo modelli più recenti o aggiornati che supportano tale caratteristica.