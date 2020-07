Sconti estivi Microsoft Store: risparmia oltre il 25% sulla gamma Surface

A partire da oggi, giovedì 16 luglio, e fino al 30 luglio, Microsoft propone delle interessanti offerte sul proprio store ufficiale. In particolare, l’iniziativa coinvolge il Surface Pro 7, il Surface Book 2, il Surface Pro X, il Surface Laptop 3 e il Surface Go 2. Insomma, buona parte dei modelli della celebre linea di dispositivi, che in questi anni si è imposta come una delle migliori nel settore dei convertibili, dei notebook e degli all-in-one. Un’occasione da non farsi sfuggire nel caso si fosse alla ricerca di un computer basato su Windows 10.

Per quanto riguarda il Laptop 3, si tratta di uno dei nuovi dispositivi presentati da Microsoft nel corso dell’evento tenutosi a novembre 2019. Disponibile nelle versioni da 13,5 e 15 pollici, si tratta di un notebook configurabile a seconda delle proprie esigenze. Le versioni base hanno infatti a disposizione, rispettivamente, i processori Intel Core i5 e AMD Ryzen 3580 U, con 8 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di SSD.

Le varianti top, invece, sono equipaggiate con processori Intel Core i7 di decima generazione e AMD Ryzen 3580 U, 16 Gigabyte di RAM (le versioni da 16 GB di RAM sono disponibili in esclusiva sul Microsoft Store e sono coinvolte nell’offerta) e 512 GB di SSD. Inoltre, il modello da 13,5 pollici presenta una particolarità: la tastiera è realizzata interamente in alcantara (c’è comunque la possibilità di scegliere la versione totalmente in metallo), restituendo una sensazione al tatto unica nel suo genere. In ogni caso, grazie alle offerte messe a punto da Microsoft, tutte le versioni possono essere acquistate con uno sconto fino al 17% attraverso questo indirizzo.

Del Surface Pro 7 vi abbiamo parlato ampiamente nella nostra recensione completa. Siamo di fronte al miglior convertibile sul mercato, soprattutto per tutti coloro che necessitano di prestazioni importanti in mobilità. Disponibile con processori Intel Core i3, i5 o i7 di decima generazione, può essere configurato con RAM fino a 16 Gigabyte e ben 1 Terabyte di SSD. Un prodotto che non ha bisogno di presentazioni e che, grazie all’iniziativa Microsoft, può essere acquistato con uno sconto fino al 18% a questo link nelle versioni con i5.

Gli sconti toccano anche il Surface Pro X (fino al 15%), convertibile basato su Windows 10 con una particolarità che, in qualche modo, lo rende unico nel suo genere: è infatti basato su architettura ARM, la medesima vista sugli smartphone. Dunque, senza rinunciare alla potenza, si tratta di un dispositivo che offre un’autonomia decisamente sopra la media e che può concretamente fare la differenza per l’utilizzo in mobilità. Un vantaggio da non sottovalutare! Lo trovate a questo indirizzo.

Rimanendo nel mondo dei convertibili, l’azienda di Redmond ha deciso di scontare il Surface Book 2. Un dispositivo che, sin dalla sua prima generazione, ha di fatto riscritto gli standard del settore, grazie soprattutto alla presenza della particolare cerniera con aggancio elettromagnetico e alla scheda video dedicata integrata nella tastiera. Disponibile nelle versioni da 13,5 e 15 pollici, può essere configurato con processori Intel Core i5 o i7, con la RAM che può raggiungere i 16 Gigabyte. Considerando il valore del dispositivo, poterlo acquistare con il 28% di sconto (a questo indirizzo) è un’occasione da non farsi scappare.

Infine, il nuovissimo Surface Go 2. Sotto la scocca c’è il processore Intel Core M3-8100Y (Pentium Gold per il modello base) di ottava generazione. La RAM è da 4 o 8 Gigabyte, mentre lo storage è da 64 Gigabyte (eMMC) o 128 Gigabyte (SSD). Il display da 10,5 pollici ha risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel, c’è il Wi-Fi 6 e anche questa generazione è compatibile con la Surface Pen e con la Type Cover (con possibilità di utilizzare anche le tastiere pensate per il modello precedente). Può essere acquistato (dal 23 al 30 luglio) con uno sconto fino al 14% a questo indirizzo.

In occasione degli sconti estivi, spedizioni e resi dal Microsoft Store sono sempre gratuiti.