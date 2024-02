Galaxy S24: scopri la nuova offerta Samsung a soli 469€!

Avete il Samsung Galaxy S23 e state pensando di aggiornarvi al modello più recente e performante, il Galaxy S24, dotato di display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, fotocamera da 50MP per scatti mozzafiato, 8GB di RAM e una batteria da 4.000 mAh? In tal caso non potete perdervi la nuova promozione lanciata dallo Samsung Store, che vi permetterà di acquistare la versione da 256GB a partire da appena 469,00€ se fate valutare il vostro vecchio smartphone, ma solo fino al 29 febbraio!

Promozione Samsung Galaxy S24, perché approfittarne?

Come vi abbiamo accennato, questa promozione è perfetta per coloro che hanno intenzione di fare un upgrade al loro smartphone, passando al modello più recente della linea. Per ottenere lo sconto, innanzitutto, dovrete aggiungere il Samsung Galaxy S24 al carrello, selezionando l'opzione "Galaxy Now!"; a quel punto vi sarà chiesto di indicare il modello del dispositivo usato per cui intendete effettuare la prevalutazione, di rispondere ad alcune preliminari domande sulle condizioni attuali dell'usato e di indicare l'IMEI o il codice seriale.

Dopodiché, potrete acquistare il vostro nuovo Galaxy S24 beneficiando direttamente a carrello della riduzione del prezzo di acquisto corrispondente al risultato della prevalutazione del vostro usato. Infine, riceverete una e-mail contenente le istruzioni per la spedizione del vostro vecchio smartphone, per cui non vi resterà che spedirlo e godervi il vostro nuovo modello!

Il Galaxy S24 ridefinisce l'esperienza smartphone combinando l'innovazione dell'Intelligenza Artificiale con prestazioni di alto livello e design elegante: il dispositivo presenta un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici FHD+ che offre colori vivaci e contrasti profondi per un'immersione visiva senza precedenti. Il cuore pulsante dello smartphone è rappresentato da una potente fotocamera da 50MP che, grazie all'AI, cattura immagini dettagliate anche con zoom 2x o 3x, mantenendo l'alta qualità degli scatti. Infine, la batteria da 4.000 mAh garantisce un utilizzo prolungato, adatto a giornate intense.

Non ci resta, dunque, che rimandarvi alla pagina del Samsung Store dedicata alla promozione, ricordando che avete tempo solo fino al 29 febbraio per usufruire del servizio di supervalutazione del vostro usato. A questa pagina, invece, trovate tutti i termini e condizioni dell'offerta.

