Prezzo BOMBA su questi auricolari wireless Bose

Se volete iniziare il nuovo anno con uno dei migliori auricolari wireless, gli ottimi Bose QuietComfort Earbuds II hanno subito oggi su Amazon un crollo di prezzo sostanzioso, crollo che riguarda il bundle che include l'ottima custodia in tessuto. Dagli originali 329,95€ si passa a soli 209,95€, facendo sì che questa sia la miglior offerta di sempre per quanto concerne questi Bose.

Bose QuietComfort Earbuds II, chi dovrebbe acquistarli?

Amanti della musica che cercano una qualità audio da top di gamma, come lo sono questi auricolari a marchio Bose. Siccome l'offerta riguarda poi il bundle che include una bellissima custodia in tessuto, sono ancora più indicati per chi cerca degli auricolari da tenere sempre in sicurezza anche in movimento, con una custodia protettiva ulteriore rispetto a quella principale. Notevole la tecnologia CustomTune presente in questi auricolari, che calibra l'audio basandosi sulla forma delle vostre orecchie, oltre a fornire una delle migliori eliminazioni del rumore.

Se il vostro quotidiano è un susseguirsi di telefonate, musica e momenti da vivere senza distrazioni esterne, questi auricolari offrono fino a 24 ore di immersività acustica. E se siete viaggiatori, il comfort di questo modello farà sì che indossarli sia sempre piacevole durante le vostre lunghe trasferte. E con il prezzo più basso di sempre, è il momento ideale per entrare nel mondo Bose e trasformare ogni ascolto in un'esperienza.

Insomma, si tratta di un paio di auricolari wireless dall'ottima cancellazione del rumore e con tecnologie che puntano a rendere la qualità audio ottimale in base alle orecchie di ognuno, un qualcosa che non sempre viene implementato su questi dispositivi indossabili. Ribadiamo che, oltre agli auricolari, l'offerta prevede l'invio della custodia in tessuto, pensata appositamente per questo modello Bose.

