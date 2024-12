Solos sfida Meta con degli occhiali smart da solo 299$

Gli occhiali smart AirGo Vision di Solos sono disponibili da oggi sul emrcato, offrendo una concorrenza diretta ai Ray-Ban Meta (che potete trovare su Amazon). Lanciati al prezzo concorrenziale di 299 dollari, gli AirGo Vision integrano il modello AI GPT-4 di OpenAI per identificare e rispondere a domande su persone, oggetti e testi inquadrati dalla fotocamera incorporata.

Questa tecnologia consente agli occhiali di tradurre testi in diverse lingue, fornire indicazioni stradali e offrire informazioni dettagliate su ciò che l'utente sta osservando. Solos ha annunciato che gli AirGo Vision possono essere integrati anche con altri modelli AI come Google Gemini e Claude di Anthropic.

"Abbiamo promesso di dare ai consumatori il controllo totale della loro esperienza con l'IAe la tecnologia smart"

Una caratteristica distintiva è il sistema di montature intercambiabili, che permette di utilizzare gli occhiali con o senza fotocamera. La batteria e i sensori touch per il controllo del dispositivo sono alloggiati nelle cerniere ricaricabili USB-C della montatura, offrendo un'opzione solo audio quando abbinata alle montature AirGo standard senza fotocamera.

Kenneth Fan, co-fondatore di Solos, ha dichiarato: "Abbiamo promesso di dare ai consumatori il controllo della loro esperienza con l'IA e la tecnologia smart, in particolare per quanto riguarda le opzioni di privacy. Per questo abbiamo sviluppato montature che possono essere facilmente cambiate per decidere quando e dove una fotocamera può essere appropriata, senza sacrificare nessuna delle funzionalità divertenti."

Gli AirGo Vision sono disponibili in sette colori e due stili di montatura: il Krypton 1, con un design squadrato e ampi naselli, e il più sottile Krypton 2. I clienti possono acquistare solo la montatura per 149 dollari o un bundle con montatura con fotocamera e montatura standard per 349 dollari, offrendo così maggiore flessibilità in termini di privacy.

Come i Ray-Ban Meta Smart Glasses, gli AirGo Vision possono scattare foto su richiesta. Questa nuova offerta nel mercato degli occhiali smart promette di ampliare le opzioni per i consumatori interessati a questa tecnologia wearable, fornendo funzionalità avanzate, prezzi sempre più competitivi e un occhio di riguardo alla privacy.