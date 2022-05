Le SIM dati, conosciute anche come SIM Internet, sono semplicemente le offerte di alcuni operatori telefonici che prevedono un piano tariffario composto unicamente da traffico dati mensile. Si tratta chiaramente di soluzioni pensate per chi ha bisogno di navigare in mobilità, magari utilizzando un tablet o lo smartphone in tethering, come hotspot per far connettere il notebook, o ancora all’interno dei router mobili. Ovviamente non si tratta dunque di un’alternativa alle connessioni fisse domestiche come ADSL o fibra (di queste vi abbiamo già parlato nella nostra guida alle migliori offerte fibra), perché non parliamo necessariamente di offerte che prevedono un monte dati illimitato, ma solo di offerte che, non includendo anche traffico telefonico ed SMS, dovrebbero offrire prezzi più contenuti, mantenendo la possibilità di connettersi ovunque ci si trovi, anche se magari non per lunghi periodi.

Attualmente di operatori che propongano questo tipo di tariffe non ce ne sono molti, anzi praticamente sono limitati unicamente ai tre principali, vale a dire TIM, Vodafone e WindTre, a cui va aggiunto l’operatore virtuale Poste Mobile, che si poggia come MVNO alla rete Vodafone.

Tuttavia questo non significa che sia più facile orientarsi trovando facilmente la tariffa che più fa al caso nostro. La modulazione di prezzi e caratteristiche è infatti tale, a volte anche tra le tariffe dello stesso operatore, da non rendere facile l’orientamento: ci sono infatti tariffe più adatte a una navigazione breve e saltuaria e altre che ad esempio sono più indicate per i dispositivi connessi che trasmettono dati, pensiamo ad esempio alle videocamere di sorveglianza per interni. Insomma le proposte sono comunque relativamente molte e non tutte sullo stesso piano. Per questo, come sempre, abbiamo predisposto una guida che aggiorneremo poi regolarmente, in cui raccogliere tutte le principali proposte evidenziandone le caratteristiche, così da facilitarvi il compito della selezione con un semplice colpo d’occhio.

Le migliori offerte SIM dati del 2022

Offerte sim dati TIM

TIM Supergiga 40

Questa è l’offerta più conveniente di TIM per navigare ovunque in mobilità. Con TIM Supergiga 40 infatti abbiamo 40 giga al mese di traffico dati per 3 mesi, poi 20 giga ogni mese (al superamento dei giga disponibili la navigazione continua a 1,90 euro ogni 200 megabyte, per un massimo di 1 GB di scorta), al prezzo di 9,99 euro al mese, col primo mese gratuito per i nuovi clienti.

L’offerta consente anche di abbinare un modem WiFi TIM 4G, col prezzo che salirebbe a 29,90 euro al mese. Nell’offerta di base è compreso anche Google One 100 GB Try&Buy per 3 mesi, ossia 100 GB di spazio di archiviazione condiviso tra Google Drive, Gmail e Google Foto.

TIM Supergiga 100

Se si vogliono ancora più GB di traffico dati ogni mese troviamo TIM Supergiga 100 che per 13,99 euro al mese offre 100 GB di traffico dati per tre mesi, dopodiché i GB diventano 50, con i costi per il consumo aggiuntivo che sono del tutto identici a quelli dell’altra tariffa. Anche in questo caso è possibile abbinare all’offerta un modem WiFi TIM 4G, sempre a 29,90 euro al mese. Anche in questo caso infine è compreso anche Google One 100 GB Try&Buy per 3 mesi, ossia 100 GB di spazio di archiviazione condiviso tra Google Drive, Gmail e Google Foto.

TIM Supergiga 200

TIM Supergiga 200 è l’offerta più ricca di TIM, con tanti giga per studiare, lavorare o divertirsi. La tariffa prevede infatti 200 GB al mese di traffico dati per i primi tre mesi, che poi diventano 100 GB al mese, sempre con costi identici per il consumo aggiuntivo. Il costo è di 19,99 euro al mese. Non mancano ovviamente Google One 100 GB Try&Buy per tre mesi e la possibilità di abbinare un modem WiFi 4G, al costo di 29,90 euro al mese, ma solo nei negozi TIM. In più TIM Supergiga 200 funziona su rete 5G, garantendo così prestazioni decisamente superiori in ogni ambito.

TIM Internet 100GB

TIM offre poi un paio di “pacchetti”, il primo è TIM Internet 100GB, che comprende 100 giga per 6 mesi, da consumare come e quando si preferisce, senza vincoli di soglia al mese. Il costo è di 49,99 euro al mese. Al superamento dei giga disponibili la navigazione continua al costo di 1,90 euro ogni 200 megabyte, per un massimo di 1 GB di scorta. Non manca la solita opzione per l’abbinamento con modem WiFi 4G al costo di 29,90 euro al mese, sempre nei negozi TIM.

TIM Internet 200GB

Il secondo pacchetto è TIM Internet 200GB, più ricco in traffico dati, ma con una durata minore, offrendo infatti 200 GB per tre mesi, al costo di 99,99 euro al mese, sempre senza alcun vincolo di soglia al mese. Al superamento dei giga disponibili poi la navigazione continuerà come per tutte le altre tariffe, al costo di 1,90 euro ogni 200 megabyte, sempre per un massimo di 1 GB di scorta. Sempre presente la possibilità di procurarsi in un negozio TIM un modem WiFi 4G al costo di 29,90 euro al mese.

Offerte sim dati Vodafone

Vodafone Giga Speed 20

Vodafone ha quattro offerte sim dati, due in abbonamento e due ricaricabili, partiamo da queste ultime. La prima è Vodafone Giga Speed 20 che, al costo di 9,99 euro al mese, offre 20 GB di traffico dati mensile. La tariffa ha un costo di 10 euro per l’attivazione per i nuovi clienti, che sarà addebitato insieme al costo del primo mese. In caso di sottoscrizione su una SIM dati Vodafone già attiva, il costo di attivazione sarà invece di 19 euro.

Giga Speed 20 può essere anche utilizzata anche nei Paesi dell’Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di uso corretto e lecito, mentre nei Paesi extra UE e nel resto del mondo c’è Internet passport +: 1 Giga a 6 euro al giorno, solo in caso di utilizzo, in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, Canada e USA. Al termine del Giga il costo sarà di 2 euro ogni 100 Mega fino a 1 Giga al giorno. Nel resto del mondo fino a 500 Mega a 6 euro al giorno, solo in caso di utilizzo. Al termine dei Mega inclusi 3 euro ogni 25, 50, 100 o 200 Mega fino a 250 o 500 Mega, oppure fino a 1 Giga al giorno, a seconda del Paese.

Vodafone Giga Speed 50

Vodafone Giga Speed 50 prevede invece 50 GB di traffico dati mensile, al prezzo di 13,99 euro al mese, sempre con 10 euro di costo di attivazione per i nuovi clienti. Per il resto la tariffa è identica al Giga Speed 20, quindi anche con possibilità di essere utilizzata sia in Europa che nel resto del mondo, con gli stessi costi.

Vodafone Giga Speed Plus 50

Passando alle tariffe in abbonamento quella base è Vodafone Giga Speed Plus 50, che offre 50 GB di traffico dati mensile come l’altra, ma con un prezzo inferiore, vale a dire 11,99 euro al mese, e un costo di attivazione più basso per i nuovi clienti, pari a 5 euro. Ovviamente il rovescio della medaglia è quello di avere un contratto vero e proprio. La tariffa gode poi degli stessi costi delle tariffe precedenti per quanto riguarda l’utilizzo in Europa e nei Paesi extra europei.

Vodafone Giga Speed Plus 100

Se volete ancora più GB trovate invece Vodafone Giga Speed Plus 100, che prevede un monte dati mensile di 100 GB, al costo di 19,99 euro al mese, sempre in abbonamento. Il costo di attivazione per i nuovi clienti resta invece di 5 euro, così come opzioni e prezzi per l’utilizzo del traffico dati in Europa e nel resto del mondo.

Offerte sim dati WindTre

Windtre Cube Lite

Windtre Cube Lite è l’offerta base di Windtre per chi è in cerca di una tariffa sim dati: 70 GB di traffico dati mensile al costo di 9,99 euro, con attivazione e spedizione gratuita, ma con 10 euro di costo per la SIM. Windtre garantisce la massima velocità possibile su questa tariffa, grazie a Top Quality Network.

Windtre Internet Card

Come per Vodafone anche Windtre prevede un paio di “pacchetti” per la navigazione Internet. Il più economico è Windtre Internet Card, che prevede 100 GB per tre mesi, al prezzo di 19,99 euro al mese, sempre con attivazione e spedizione gratuite e 10 euro per la SIM. Inoltre il traffico dati è sempre garantito dalla Top Quality Network.

Windtre Internet Card 200

Chi necessita di un pacchetto dati più ampio può rivolgersi invece a Windtre Internet Card 200, che propone 200 GB di traffico dati per tre mesi, al costo di 24,99 euro al mese, sempre su Top Quality Network e con attivazione e spedizione gratuita ma 10 euro di costo per la SIM.

Windtre Smart Security

Infine Windtre ha anche una tariffa annuale, dedicata soprattutto a chi ha bisogno di connessione per controllare da remoto sistemi di sorveglianza e altri dispositivi IoT. Windtre Smart Security offre ogni mese 500 mega di traffico dati, 50 minuti e 250 SMS. Il prezzo è di 24,90 euro al mese per un anno, con 4,99 euro di costo per l’attivazione, a cui si aggiungono i 10 euro per l’acquisto della SIM. Windtre Smart Security può essere acquistata solo nei negozi Windtre.

Offerte sim dati Poste Mobile

Poste Mobile 3 GB

Poste Mobile, l’operatore virtuale che si poggia alla rete Vodafone, ha diverse tariffe sim dati tra cui poter scegliere. Tra queste la più economica è Poste Mobile 3 GB che, al costo di 5 euro mensili, offre 3 GB di traffico telefonico ogni mese, su rete 4G+, con velocità massima teorica di 300 Mbps. Superato tale limite è possibile navigare in UE al costo di 0,30 cent/MB in base ai KB effettivamente consumati, fino all’esaurimento del pacchetto di GB previsto dall’offerta nazionale. La tariffa non ha costi di attivazione ma chi acquista una nuova SIM deve aggiungere un prezzo di 15 euro.

Poste Mobile 10 GB

Poste Mobile 10 GB è una tariffa con più traffico dati, 10 GB mensili sempre su rete 4G+, al costo di 10 euro mensili. Anche in questo caso non ci sono costi di attivazione, mentre l’acquisto di una nuova SIM, online o nei negozi Poste Mobile, costa 10 euro, a cui vanno aggiunti 15 euro di attivazione nel caso si effettui l’acquisto in un negozio fisico. Il resto delle condizioni è identico a quello di Poste Mobile 3 GB.

Poste Mobile 30 GB

Per chi ha bisogno di molto traffico infine c’è Poste Mobile 30 GB, dedicata a clienti privati e titolari di partita IVA. La tariffa è valida per le nuove SIM, senza vincolo di portabilità, acquistate in Ufficio Postale, non ha costi di attivazione e consente di avere ogni mese 30 GB di traffico Internet nazionale al costo di 15 euro. I costi di navigazione in Unione europea sono identici alle altre due tariffe.

Poste Mobile Internet 30 Ore

Poste Mobile ha poi anche due pacchetti di traffico, basati non sul quantitativo di GB disponibili ma sul numero di ore in cui ci si vuol connettere ogni mese. Il primo pacchetto dunque si chiama Poste Mobile Internet 30 Ore e prevede 30 ore di connessione ogni mese, al prezzo di 9,90 euro al mese, a cui si devono però aggiungere 15 euro nel caso in cui si acquisti una nuova SIM. Le ore incluse nell’offerta sono conteggiate a scatti anticipati della durata di 15 minuti, per cui, ad esempio, se si naviga per 10 minuti saranno comunque scalati 15 minuti. Superate le 30 ore previste dall’offerta la navigazione internet sarà bloccata sia sul territorio nazionale sia in roaming in uno dei Paesi dell’Unione Europea. Sarà comunque possibile acquistare in qualsiasi momento l’opzione GIGA EXTRA che consente di continuare a navigare con 1 giga in più al costo di 1,99 euro.

Poste Mobile Internet 100 Ore

Chi ha necessità di passare più tempo connesso può prendere infine in considerazione Poste Mobile Internet 100 Ore, che offre 100 ore di connessione al mese, quindi più di 3 ore al giorno tutti i giorni, al costo di 19 euro al mese, mantenendo inalterate tutte le altre caratteristiche rispetto all’altra tariffa.

Come scegliere le migliori SIM dati

L’offerta di tariffe di questo tipo non è ancora particolarmente diffusa e le proposte non sono tantissime. Anche così però è comunque importante comprendere bene quali siano le proprie esigenze e, soprattutto quali sono le proposte in grado di coniugare al meglio i costi con la soddisfazione dei bisogni. Ovviamente infatti la tariffa perfetta non esiste e sarà necessario bilanciare le proprie esigenze con le caratteristiche delle offerte esistenti, valutando ad esempio, oltre al prezzo, la velocità di connessione, fondamentale ad esempio per chi gioca online, meno per chi si limita a navigare, la copertura della rete in Italia o all’estero se si viaggi spesso in altri Paesi europei per lavoro e, infine, gli eventuali servizi inclusi, che possono essere utili o meno, e potrebbero far aumentare i costi.

Velocità di connessione

Sentiamo spessissimo parlare di velocità di connessione, senza peraltro sapere davvero cosa si intende e, soprattutto, qual è la velocità minima adatta per ogni tipo di utilizzo. Le connessioni domestiche, sia ADSL che fibra, normalmente offrono velocità sufficienti a sostenere qualsiasi tipo di servizio in streaming, compresa la visione di film in streaming ad alta risoluzione, ma su rete 4G non sempre è così e, in parte, nemmeno per la rete 5G.

Prendiamo ad esempio Netflix, uno dei servizi di video streaming più famosi: per guardare un film con risoluzione Full HD occorrono almeno 5 Mbps (megabit per secondo), che però salgono già a 25 Mbps nel caso di contenuti 4K. Gli stessi valori sono necessari rispettivamente per navigare in Internet visitando siti e utilizzando servizi email e giocando invece a titoli multiplayer online. E questo soltanto per una singola connessione. Se dunque le esigenze di connessione riguardano più dispositivi contemporaneamente la richiesta di velocità sale.

Sintetizzando potremmo dire che per una o al massimo due persone una velocità che arrivi attorno ai 30 Mbps è più che sufficiente per un uso leggero, mentre bisogna salire attorno almeno ai 50/100 Mbps nel caso in cui si vedano parecchi film o serie TV o si giochi online. Se poi i dispositivi da servire sono di più bisognerà salire ulteriormente, almeno tra i 150 e i 200 Mbps. Attenti inoltre al fatto che, spesso, gli operatori parlano di velocità “fino a”: questo vuol dire che la velocità indicata è quella massima teorica nelle migliori condizioni possibili e che nella realtà quindi potrà essere effettivamente più bassa. Leggete quindi sempre bene le condizioni contrattuali, perché non sono molti gli operatori che garantiscono una velocità minima.

Copertura della rete

A prescindere dall’utilizzo che ne vogliate fare, poter accedere in maniera stabile ed affidabile a Internet è fondamentale per poter contare su un buon servizio. Ecco dunque che verificare la copertura della rete che si è scelta diventa cruciale per essere sicuri di non restare isolati proprio nel momento in cui avremmo più bisogno di connetterci. Farlo fortunatamente è abbastanza semplice. Anzitutto i principali operatori italiani offrono sempre, sul proprio sito, una mappa aggiornata della propria copertura sul territorio nazionale.

Basterà dunque aprire la mappa virtuale e cliccare sulla zona di interesse per scoprire se il servizio erogato da un determinato operatore fa o meno al caso nostro. In alternativa è possibile affidarsi a uno dei tanti servizi gratuiti disponibili online per ottenere lo stesso tipo di servizio. Trovare una mappa della copertura di rete mobile è abbastanza facile effettuando una semplice ricerca online.

Prestazioni all’estero

Da alcuni anni la Commissione europea ha approvato una serie di leggi che regolamentano la possibilità di accedere a Internet nei Paesi membri dell’Unione europea, attraverso il cosiddetto servizio di “roaming”, che consente dunque adesso a un utente che si trovi al di fuori della propria nazione di non dover pagare alcuna tariffa aggiuntiva per poter navigare da smartphone, ma si manterranno i costi e le condizioni stabilite dalla tariffa sottoscritta nel proprio Paese di origine.

Attenzione però, perché non è tutto così semplice. Al fine di garantire che tutti i clienti abbiano accesso web in roaming alle tariffe nazionali, Gli operatori possono applicare la cosiddetta “politica di utilizzo corretto”, applicando cioè meccanismi di controllo “equi, ragionevoli e proporzionati” per evitare abusi. Questo ovviamente non riguarda la durata delle chiamate o l’invio di messaggi ma unicamente la quantità di dati utilizzata. Anche avendo una tariffa con traffico dati illimitato dunque, all’estero avremo alcune limitazioni.

L’operatore dovrà però garantire una cospicua quantità di traffico dati, secondo la seguente formula: 2* prezzo del pacchetto (senza iva) / il massimale previsto per i prezzi all’ingrosso (quest’anno pari a 2,50 euro). Per esempio: se nel proprio Paese si dispone di un pacchetto di servizi mobili che comprende chiamate e Giga illimitati per 30 euro, quando si viaggia in UE si potrà usufruire di circa 24 GB di dati. ( 2*(30 euro/2,5)=24).

Secondo quanto riportato dal sito dell’AGCOM comunque “l’operatore è tenuto a comunicare preventivamente il limite così calcolato e ad avvisare in caso di superamento. Per ogni GB in più utilizzato, l’operatore applicherà un sovrapprezzo pari al massimale previsto per i prezzi all’ingrosso in tutta l’UE (ovvero al prezzo massimo che l’operatore nazionale deve pagare a quello estero per l’uso dei servizi di roaming dati)”. Per questo dunque sarà sempre bene informarsi col servizio clienti dell’operatore scelto e leggere attentamente il contratto.

Costo di una SIM dati

Ma quanto deve costare una SIM dati? Come sempre a questa domanda non c’è una risposta semplice. Il consiglio resta sempre lo stesso: partite anzitutto da un’attenta valutazione delle vostre esigenze. Quanto navigo? Che tipo di navigazione effettuo? Quanti GB mi servono? Ho bisogno di altri servizi? Una volta valutato questo scegliete la tariffa più adatta a voi senza lesinare sui costi. In ogni caso le cose da tenere presenti sono tante, dalle funzioni aggiuntive alla quantità di GB o al monte ore previsto dalla tariffa. Al netto delle eventuali caratteristiche aggiuntive ad esempio un buon metodo per valutare la convenienza di una tariffa è quello di dividere il numero di GB disponibili per il costo mensile, così da valutare il prezzo dei GB.

