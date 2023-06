Da quando ChatGP è approdato su iOS e vi abbiamo spiegato come utilizzarlo e passato poco più di un mese. Adesso OpenAI ha migliorato ulteriormente l’esperienza di utilizzo di ChatGPT su iPad con un aggiornamento appositamente progettato per sfruttare l’intero schermo dei dispositivi Apple. L’aggiornamento dell’app ChatGPT per iOS e iPadOS include alcune nuove funzionalità, come il drag and drop, il supporto a Siri e l’integrazione delle scorciatoie.

Grazie al supporto per l’iPad, ora ChatGPT può essere utilizzato a schermo intero sui tablet di Apple, anziché essere una versione ridotta dell’app per iPhone visualizzata su un display più grande. La versione per iPad mantiene comunque un’interfaccia di chat e le opzioni per passare da GPT-3.5 a GPT-4. Inoltre, OpenAI ha introdotto la possibilità di trascinare i messaggi al di fuori dell’interfaccia di chat e spostarli in altre app utilizzando la funzione di drag and drop.

Il cambiamento più interessante di questa versione è la possibilità di richiamare ChatGPT anche tramite Siri, aumentando di fatto le possibilità dell’assistente vocale Apple in maniera esponenziale. Prima di questo aggiornamento bisognava ricorrere a vari strategemmi per poter utilizzare ChatGPT con Siri, come abbiamo spiegato anche in una nostra news precedente, ora invece abbiamo la possibilità di usarlo in maniera integrata e sarà anche possibile creare una scorciatoia in Shortcuts per generare una nuova conversazione con ChatGPT e integrarla all’interno delle automazioni.

OpenAI ha costantemente migliorato l’app ChatGPT su iOS e iPadOS sin dal suo lancio il mese scorso, introducendo miglioramenti nella cronologia delle chat e nell’input vocale tramite gli aggiornamenti precedenti. L’azienda ha anche annunciato che presto verrà rilasciata un’app per dispositivi Android. Nel mese di febbraio, OpenAI ha lanciato ChatGPT Plus, un abbonamento premium che offre accesso prioritario e l’utilizzo del più recente modello GPT-4 (che permette l’accesso a Internet al chatbot) al costo di 20 dollari al mese.