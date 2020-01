SKAGEN Falster 3: l’elegante smartwatch è stato presentato al CES 2020

SKAGEN, durante il CES 2020, ha annunciato il nuovo smartwatch Falster 3. Il dispositivo si conferma come un prodotto con un design molto curato e delle specifiche tecniche davvero interessanti. L’orologio intelligente è stato progettato in collaborazione con X by KYGO, un marchio di cuffie e altoparlanti di proprietà del DJ Kygo.

I possessori di Falster 2 hanno spesso espresso pareri negativi riguardo le specifiche tecniche, non ritenute soddisfacenti. Il produttore ha quindi deciso di cambiare strada con il nuovo modello, curando moltissimo le caratteristiche tecniche, pur mantenendo l’elegante design a cui siamo abituati.

L’aspetto estetico dello smartwatch è stato leggermente rivisto, così da accogliere nuovi quadranti digitali (tra cui quello dedicato al brand X by KYGO). I consumatori potranno anche scegliere un cinturino mesh in silicone, un’evoluzione del comune materiale.

Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon Wear 3100, supportato da 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Queste specifiche garantiranno un’ottima esperienza. Il nuovo altoparlante consentirà agli utenti Android e iOS di rispondere alle chiamate, di sfruttare le potenzialità dell’assistente virtuale, riprodurre la musica, tradurre delle espressioni in altre lingue grazie a Google Translate e di ricevere notifiche acustiche.

L’orologio intelligente Falster 3 sarà disponibile a partire dal 7 gennaio in alcuni mercati selezionati. Il suo costo di lancio sarà pari a 299 euro.