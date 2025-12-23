Il mercato indiano della contraffazione ha subito un duro colpo con un'operazione che ha portato allo smantellamento di una fabbrica clandestina di smartphone Samsung falsi. La polizia di Delhi ha scoperto un'organizzazione criminale che assemblava illegalmente dispositivi Galaxy di fascia alta utilizzando componenti importati dalla Cina, evidenziando ancora una volta quanto sia diffuso il fenomeno dei prodotti tech contraffatti nel subcontinente. L'India rappresenta infatti uno dei mercati più colpiti dalla contraffazione elettronica, con imitazioni che spaziano dagli smartphone ai laptop, passando per smartwatch e auricolari wireless.

L'operazione si è svolta nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024, quando gli agenti hanno fatto irruzione in un laboratorio clandestino dopo aver ricevuto una soffiata. Il blitz ha portato all'arresto di quattro persone sorprese nell'atto di assemblare smartphone contraffatti con il marchio Samsung, utilizzando una catena di approvvigionamento che si estende fino alla Cina per l'importazione dei componenti necessari.

Il sequestro ha rivelato l'entità dell'operazione criminale: gli agenti hanno scoperto 512 smartphone Samsung Galaxy falsificati, tra cui repliche dei modelli di punta come Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7. Si tratta dei dispositivi più costosi e ambiti del catalogo del produttore sudcoreano, quelli che garantiscono i margini di guadagno più elevati per i contraffattori. I criminali pianificavano di vendere ciascun dispositivo a un prezzo compreso tra 35.000 e 40.000 rupie indiane, circa 380-435 euro, ben al di sotto del prezzo di listino dei modelli originali ma comunque sufficientemente alto da generare profitti sostanziosi.

Oltre agli smartphone già assemblati, il raid ha portato al sequestro di 124 schede madri, 138 batterie e 459 adesivi IMEI contraffatti riportanti la dicitura "Made in Vietnam". Quest'ultimo dettaglio è particolarmente significativo: i falsificatori cercavano di conferire maggiore credibilità ai loro prodotti imitando le pratiche di produzione legittime di Samsung, che effettivamente produce parte dei suoi dispositivi in Vietnam. Sono stati inoltre sequestrati strumenti specializzati per l'assemblaggio degli smartphone, evidenziando il livello di sofisticazione dell'operazione.

La contraffazione tecnologica in India si concentra principalmente sui brand più prestigiosi: Apple iPhone e Samsung Galaxy rappresentano i bersagli prediletti dei falsari, che sfruttano il desiderio dei consumatori di possedere dispositivi premium a prezzi più accessibili. Il fenomeno colpisce praticamente ogni categoria di prodotto elettronico di consumo, ma gli smartphone rimangono il segmento più redditizio per le organizzazioni criminali.

La polizia di Delhi ha dichiarato che la prossima fase dell'indagine si concentrerà sul tracciamento dell'intera catena di approvvigionamento e sulla localizzazione degli acquirenti. L'obiettivo è smantellare completamente la rete di produzione e distribuzione che alimenta il commercio di smartphone Samsung contraffatti. Secondo quanto riportato da The Indian Express, gli investigatori stanno già lavorando per identificare i fornitori cinesi di componenti e i canali di distribuzione utilizzati per immettere i dispositivi falsi sul mercato.

L'operazione dovrebbe portare a una riduzione significativa della presenza di Galaxy contraffatti sul mercato indiano, con benefici duplici. Da un lato, i consumatori saranno meno esposti al rischio di acquistare inconsapevolmente dispositivi falsi che, oltre a offrire prestazioni inadeguate, possono presentare problemi di sicurezza legati all'utilizzo di batterie e componenti non certificati. Dall'altro, Samsung vedrà protetto il proprio marchio e i propri investimenti in ricerca e sviluppo, oltre a ridurre le perdite economiche dirette causate dalla contraffazione.

Il fenomeno della contraffazione elettronica rappresenta una sfida continua per i produttori e le autorità indiane. Nonostante le operazioni di contrasto, la domanda di dispositivi premium a prezzi ridotti e la complessità delle catene di approvvigionamento globali continuano a alimentare questo mercato illegale. L'industria tecnologica sta progressivamente implementando sistemi di autenticazione più sofisticati, ma la battaglia contro i falsari richiede un approccio coordinato che coinvolga produttori, forze dell'ordine e consumatori più consapevoli.