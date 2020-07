Smartphone 5G targato Google: Pixel 4a potrebbe rubare il primato a Pixel 5

Pixel 4a 5G potrebbe rubare il primato a Pixel 5 come primo smartphone 5G made by Google. A confermare questa ipotesi è il codice dell’app del colosso di Mountain View analizzata dai colleghi di 9to5Google. Fino a questo momento, erano stati scoperti due nomi in codice “redfin” e “bramble” basati entrambi sullo Snapdragon 765G di Qualcomm. Dettagli che avevano portato erroneamente a credere che si trattasse di Pixel 5 e Pixel 5 XL.

Una nuova analisi del codice dell’app Google ha mostrato quelli che dovrebbero essere i nomi commerciali associati ai nomi in codice. Si è così scoperto che viene menzionato un misterioso Pixel 4a 5G e nessuna variante XL del prossimo top di gamma. Torna dunque alla ribalta la voce – emersa già diversi mesi fa – secondo cui ci sarebbe una variante di Pixel 4a (di cui abbiamo parlato nel dettaglio in un articolo raggiungibile a questo link) in grado di connettersi al nuovo standard di rete.

Il primo smartphone 5G di Google, dunque, si presenterebbe con dimensioni più grandi rispetto a Pixel 4a, una batteria maggiorata e – a quanto pare – avrebbe a disposizione anche un secondo sensore fotografico sul posteriore. Quindi, come si differenzierebbe dal top di gamma Pixel 5? La differenza potrebbe essere rappresentata dall’utilizzo di diversi materiali e dalla presenza della ricarica wireless.

Quanto alla data di presentazione di Pixel 4a, il lancio era atteso per oggi 13 luglio ma – stando a quanto riferito dal leaker Jon Prosser – sarebbe stata rimandata al prossimo 3 agosto. Insomma, c’è ancora tanta confusione attorno ai futuri smartphone targati Google. Non ci resta che attendere e capire quali saranno le mosse del colosso di Mountain View.