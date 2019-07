Smartphone con fotocamere da 108 Megapixel già nel 2020!

La fotocamera da 108MP e uno zoom ottico da 10x. potrebbe essere una vera e propria “rivoluzione” per i sensori fotografici e non del tutto lontana, considerando che potremmo vedere i primi risultati già sui dispositivi che verranno lanciati durante il 2020.

La prossima generazione di smartphone potrà contare su fotocamere da 108MP e zoom ottici 10x.Uuna “rivoluzione” per i sensori fotografici prossima visto che, secondo alcune voci, potremmo vedere i primi risultati già sui dispositivi che verranno lanciati durante il 2020.

É stato lo stesso IceUniverse, noto leaker, a postare un tweet con cui ha reso pubblica la notizia che potrebbe affascinare fotografi amatoriali ma anche professionisti. In aggiunta, l’immagine postata insieme al tweet ritrae chiaramente quel che potrebbe essere il prossimo Samsung Galaxy Note 10, ma essendo un’ indiscrezione non abbiamo nessun dettaglio e conferma in merito allo smartphone.

Già lo scorso marzo, la società Credit Suisse annunciò un rapporto che anticipava l’arrivo di sensori da 65MP a partire dalla seconda metà di quest’anno e, oltre a ciò, sensori da 108 MP a partire dal 2020. In realtà, un sensore da 64 MP è già stato creato e sono molti i produttori che si apprestano ad utilizzarlo.

Naturalmente non sappiamo chi sarà il primo a produrre un sensore cosi sofisticato: tra le diverse aziende la prima a cui potremmo pensare è la stessa Samsung. Il sensore da 64 MP è infatti frutto della sua creazione . Nel dettaglio parliamo di un sensore ISOCELL Bright GW1 progettato per scattare fotografie ad alta risoluzione. Lo stesso produttore, è inoltre a lavoro su una fotocamera con zoom ottico 5x.