L’utente medio si lamenta dell’alto prezzo degli smartphone, ma ad essere più ricercati sono i device di alta categoria. Questo almeno è quello che risulta essere il comportamento degli acquirenti secondo un’analisi di mercato condotta da Strategy Analytics.

L’istituto di ricerca, che ogni anno conduce centinaia di analisi di mercato, ha infatti stilato un rapporto dove ha preso in considerazione le entrate a livello mondiale dei 500 smartphone più venduti.

E il risultato, per certi versi, lascia un po’ sconcertati. Sebbene a livello istintivo saremmo portati a pensare che l’utente medio cerchi di ottenere la qualità più alta al prezzo più competitivo possibile, il rapporto di Strategy Analytics ha invece evidenziato come le entrate derivate dalla vendita di device di costo pari o superiore a 600 dollari all’ingrosso costituiscano, da sole, più della metà di tutti i ricavi del secondo trimestre del 2022.

Lo stesso rapporto ha comunque evidenziato un, lieve, calo nelle vendite di smartphone di questa fascia rispetto ai sei mesi precedenti. L’impatto di questo dato è reso ancora più evidente se si tiene conto del fatto che gli smartphone di costo medio-alto, ovvero compreso tra i 300 e i 399 dollari(sempre all’ingrosso), vanno a costituire un 22% delle suddette vendite.

Insomma, facendo i conti spiccioli, oltre il 72% degli acquirenti spende almeno 300 dollari quando si tratta di acquistare un nuovo smartphone.

E sempre a proposito di mid-range smartphone, la stessa ricerca ha evidenziato come nella top venti ben otto modelli siano inseriti nella fascia 300-399 dollari e altri sei in quella tra i 191 e i 299 dollari (prezzi all’ingrosso).

Fonte: Strategy Analytics

Difficile, almeno per noi, trarre delle conclusioni che siano veramente definitive, ma dai dati disponibili si rende evidente un dato non trascurabile: l’utente medio è disposto a spendere cifre anche importanti quando si tratta di cambiare smartphone. Del resto, oggigiorno, questo device ha sempre più sostituito, in molte delle attività quotidiane, tablet e pc portatili, ed è ragionevole pensare che si preferisca avere tra le mani un prodotto in grado di accompagnarci per diverso tempo senza diventare presto incapace di “mantenere il ritmo”.

E nel vostro caso qual è la cifra più alta spesa per uno smartphone?