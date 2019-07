Smartphone impermeabili? Lo sono solo per 24h secondo iFixit

Secondo iFixit, il punteggio IP dato a uno smartphone è valido solo per le prime 24 ore dall’acquisto. Nessuno smartphone è al sicuro se viene bagnato. Il problema è la corrosione.

La certificazione IP dato a uno smartphone è valido solo per le prime 24 ore dall’acquisto. È questa l’affermazione di Kyle Wiens, CEO di iFixit, a proposito delle certificazioni di impermeabilità dei dispositivi. L’analisi di iFixit fa eco alla notizia di qualche giorno fa, che vede Samsung accusata di pubblicità ingannevole in merito alla resistenza all’acqua dei suoi smartphone Galaxy da parte della Commissione australiana per la concorrenza e il consumo.

Il portale spiega che gli utenti non devono credere che il proprio dispositivo sia completamente resistente ai liquidi poiché nessun telefono è davvero al sicuro se viene bagnato. Ciò che rovina lo smartphone non è l’acqua, ma la corrosione causata anche da una sola goccia che è riuscita ad entrare in contatto con le componenti hardware. I materiali utilizzati per rendere impermeabili i terminali sono sostanzialmente due: la colla e il silicone.

Il primo crea una guarnizione a tenuta stagna attorno ai pulsanti, alle porte, agli altoparlanti e a tutti gli altri componenti esposti ad acqua ed aria. Quando lo smartphone è nuovo e non è ancora stato utilizzato, in realtà, può resistere fino a 8 ore di immersione in un acquario, sostengono gli esperti di iFixit. Nel tempo, però, la colla è soggetta a usura e crepe a causa anche dell’utilizzo e dell’esposizione a varie sostanze chimiche. “Dopo un anno o due, il tuo telefono ha probabilmente perso molta della sua capacità di respingere i liquidi” ha dichiarato Jeff Suovanen, ingegnere di iFixit. Anche il silicone – utilizzato principalmente da OnePlus e Apple per proteggere le componenti dei loro smartphone – risulterebbe altrettanto inefficace e li renderebbe perfettamente impermeabili solo appena acquistati.

Anche una sola goccia d’acqua – che riesce a penetrare la guarnizione compromessa – danneggia lo smartphone. Non importa quanta acqua riesce ad entrare all’interno del dispositivo, ma come alcuni componenti reagiscono a determinati minerali. Il grande problema, infatti, è la corrosione. La soluzione, a questo punto, sarebbe l’utilizzo di custodie impermeabili.