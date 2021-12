Smartphone pieghevole: presto acquistarlo sarà conveniente

Senza dubbio gli smartphone pieghevoli sono il futuro ma, al momento, hanno un problema non di poco conto: costano di più – in alcuni casi molto di più – degli smartphone classici.

C’è da dire che il problema negli anni va via via mitigandosi. Esistono già esempi di alcuni foldable (come questo) che si propongono ad un prezzo sovrapponibile a quello di uno smartphone classico, soprattutto con la svalutazione che dopo svariati mesi naturalmente avviene.

Il mercato avanza e man mano che passano le generazioni questa tipologia di prodotti diventerà sempre più mainstream. Un report di Digital Chat Station sostiene che nel 2023 il prezzo di alcuni smartphone pieghevoli al day one sarà più o meno lo stesso degli smartphone standard top di gamma, sempre al day one. C’è da dire, a scanso di equivoci, che dubitiamo altamente che lo Z Fold 5 possa avere un prezzo uguale o simile al Galaxy S23 ma, invece, se prendiamo in considerazione lo Z Flip 5, ce lo avrà eccome.

Già dal prossimo anno avremo tantissime proposte di smartphone pieghevoli a cerniera orizzontale che faranno concorrenza allo strapotere che ha Samsung in questa fascia di mercato. E’ chiaro che negli anni a venire, andando sempre di più in questa direzione con il taglio dei prezzi, aumenterà la domanda e più aumenta quest’ultima più le aziende avranno interesse a proporre i loro prodotti e a ritagliarsi la propria fetta di mercato.

Sappiamo che il 2022 sarà l’anno giusto per vedere il primo smartphone pieghevole di Vivo. OPPO lo presenterà il 16 dicembre mentre Huawei rinnoverà la lineup con il prossimo Mate V. Anche Xiaomi e Samsung rinnoveranno le proprie proposte ma, per quest’ultime, bisognerà aspettare la fine dell’anno.