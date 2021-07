Smartphone resistente all’acqua? Quest’app lo verifica in modo geniale!

Avete uno smartphone resistente all’acqua? Non ne siete sicuri o volete controllare lo stato della protezione contro l’ingresso di liquidi? Una nuova applicazione sembra poter verificare per voi!

A prima vista potrebbe sembrare una cosa impossibile, tuttavia si basa su un principio abbastanza interessante…

La resistenza all’ingresso di acqua e polvere non è una novità nel mondo degli smartphone. I primi a portare al grande pubblico le certificazioni conosciute grazie alle sigle IPxx sono stati gli smartphone rugged e i top di gamma di Sony, poi seguiti a ruota da moltissimi altri brand.

Oggi è considerata una mancanza non indifferente per un dispositivo di fascia alta se queste certificazioni non sono presenti, in quanto persino moltissimi prodotti di fascia media cominciano ad essere testati contro i danni provocati da liquidi e sporco.

I colleghi di Android Police hanno scoperto un’interessante applicazione su Google Play Store che afferma di essere in grado di testare se lo smartphone che avete tra le mani è davvero protetto. Potrebbe sembrare una sciocchezza, come fa un’app a verificare una cosa simile? Tuttavia, il creatore ha sfruttato un ingegnoso sistema sfruttando l’hardware presente in moltissimi dispositivi moderni.

Water Resistance Tester, infatti, sfrutta il sensore barometrico (barometro) incluso in alcuni recenti SoC per misurare le variazioni nella pressione dell’aria all’interno del vostro smartphone. Dopo un breve momento di calibrazione, vi verrà richiesto di premere con i pollici in due precisi punti dello schermo mentre l’app prenderà le dovute misurazioni.

Tecnicamente, se il vostro smartphone è resistente all’acqua dovrebbe essere costruito includendo diversi sigilli di protezione in tutti i punti più vulnerabili, come attorno alla porta USB e al carrellino della SIM. La pressione sullo schermo dovrebbe quindi comprimere l’aria contenuta nello smartphone che avrà difficoltà a scappare a causa di questi sigilli. L’app misura questa pressione per dare il proprio responso.

Si tratta di una tecnica davvero intelligente e di un’applicazione originale. Water Resistance Tester può essere scaricata gratuitamente dal Google Play Store, tuttavia è possibile effettuare una donazione allo sviluppatore per supportare il suo lavoro.

Ovviamente ricordiamo a tutti voi che l’applicazione non può dare un responso affidabile al 100%. Quando si tratta di tecnologia e liquidi è sempre meglio cercare di evitare spiacevoli incidenti piuttosto che doversene pentire successivamente.