Smartphone utilizzati come POS, ecco la soluzione di Mastercard e Intesa Sanpaolo

Tap on Phone, presentata da Mastercard e Intesa Sanpaolo, è una soluzione sperimentale che permette di utilizzare lo smartphone come POS per i pagamenti. Il tutto gestito all'interno di un'unica app.

Si chiama Tap on Phone ed è una soluzione sperimentale che permette di utilizzare lo smartphone come POS per i pagamenti. L’iniziativa è stata promossa e presentata da Mastercard e Intesa Sanpaolo al Salone dei Pagamenti di Milano. Realizzata in Italia, la funzione consente agli esercenti di utilizzare direttamente lo smartphone per gestire e incassare i pagamenti effettuati dai loro clienti con carte contactless e tramite i digital wallet, come Apple Pay e Samsung Pay.

La nuova soluzione per i pagamenti attualmente è disponibile sugli smartphone Galaxy S8 di Samsung e modelli successivi. Una volta selezionato l’importo da pagare, il cliente potrà avvicinare il proprio smartphone, wearable o carta allo smartphone del venditore per effettuare il pagamento. Il tutto sarà gestito da un’unica applicazione – denominata XME Commerce – che consente anche di emettere la ricevuta che verrà trasmessa sempre in formato digitale.

“Tap on Phone nasce dalla cosiddetta new digital acceptance, ovvero il percorso che Intesa Sanpaolo ha intrapreso negli ultimi anni per favorire la diffusione e l’utilizzo dei pagamenti digitali: non solo nuove soluzioni rivolte ai consumatori, ma anche nuove proposte per estendere la rete e le modalità di accettazione”.

L’obiettivo finale di Tap on Phone è abilitare esercenti, aziende e liberi professionisti – che operano in mobilità – all’accettazione di carte e digital wallet attraverso una soluzione che non richieda un dispositivo hardware aggiuntivo, oltre lo smartphone dell’esercente, e che consenta un’esperienza di pagamento ai clienti finali user friendly e sicura.

Tap On Phone richiama molto da vicino l’applicazione Samsung Pay Touch, disponibile in Canada. L’app del produttore sudcoreano permette, infatti, di trasformare alcuni smartphone Galaxy in un terminale POS. Ad ogni modo, con la diffusione dei pagamenti tramite smartphone e wearable, queste soluzioni rappresentano un passo verso la semplificazione dei nuovi metodi pagamento anche per chi li riceve.