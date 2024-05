Cambia lo sviluppo di HyperOS, Xiaomi prepara versioni Beta più stabili

Xiaomi ha appena presentato un cambiamento significativo nel suo approccio allo sviluppo di HyperOS, inaugurando una nuova era con l'introduzione di un nuovo programma Beta. Questa vuole risolvere i problemi e aggirare i limiti della precedente versione "Development", fornendo agli utenti un'esperienza più piacevole durante il test delle nuove funzionalità.

In precedenza, Xiaomi offriva una versione "Development" di HyperOS, dedicata agli utenti che desideravano esplorare funzionalità in arrivo. Se da un lato ciò consentiva di ottenere un feedback prezioso, dall'altro gli utenti si scontravano spesso con bug e con l'inconveniente della cancellazione dei dati quando passavano dalle build di test all'uso delle build stabili.

Il programma Beta promette un'esperienza più fluida per i tester. Gli utenti iscritti al programma Beta avranno comunque accesso alle nuove funzionalità, ma con l'ulteriore vantaggio di poter effettuare aggiornamenti senza formattazione tra la versione Beta e quella ufficiale. In questo modo si elimina il problema della perdita di dati durante le transizioni, un punto dolente comune per gli utenti della vecchia versione di sviluppo.

Uno dei notevoli miglioramenti del programma Beta è l'approccio flessibile di Xiaomi al reclutamento e ai cicli di rilascio. A differenza del programma fisso del passato, le nuove funzionalità verranno rilasciate in base alle esigenze, consentendo test mirati e aggiornamenti potenzialmente più raffinati.

Xiaomi prevede di eliminare gradualmente la versione "Development" entro agosto 2024, incoraggiando gli utenti esistenti a passare senza problemi alla versione ufficiale senza la perdita di dati. Nel frattempo, il reclutamento iniziale per il programma Beta dovrebbe iniziare nel quarto trimestre del 2024.

Il rinnovato piano di sviluppo di HyperOS offre vantaggi sia agli utenti che a Xiaomi. Gli utenti possono aspettarsi un'esperienza di test più stabile e aggiornamenti più frequenti, mentre Xiaomi può trarre vantaggio da test mirati e cicli di feedback accelerati per migliorare continuamente HyperOS.

Con l'allontanamento dallo storico marchio MIUI per il suo sistema operativo, i fan di Xiaomi si aspettavano cambiamenti più profondi all'interfaccia che per ora non sono ancora arrivati. Che sia questa la strada giusta per accelerare lo sviluppo?