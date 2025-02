Smartwatch salvavita: presto scoveranno l'insufficienza cardiaca

Un team di ricercatori dell'Università di Tampere ha sviluppato un nuovo metodo basato su smartwatch per rilevare l'insufficienza cardiaca congestizia (CHF). Lo studio, che ha coinvolto esperti di salute cardiaca e machine learning, ha creato un sistema di analisi in tempo reale che funziona con smartwatch e monitor della frequenza cardiaca.

L'insufficienza cardiaca congestizia colpisce circa 1,2 milioni di italiani ed è una delle diagnosi più comuni per i ricoveri ospedalieri per chi ha più di 65 anni. Questa nuova tecnologia potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella diagnosi precoce e nel monitoraggio di questa grave condizione.

Il metodo si basa sull'analisi degli intervalli tra i battiti cardiaci (intervalli RR), che rappresentano la durata di un ciclo cardiaco ventricolare. Misurando questi intervalli, il sistema è in grado di rilevare i segni distintivi dell'insufficienza cardiaca congestizia con notevole precisione.

Secondo lo studio pubblicato sulla rivista Heart Rhythm O2, il metodo ha dimostrato una sensibilità del 90% e una specificità del 92% nel rilevare marker di insufficienza cardiaca e fibrillazione atriale. Questi risultati sono stati ottenuti confrontando i dati con un gruppo di controllo di persone sane e pazienti con problemi di fibrillazione atriale.

Il professor Jussi Hernesniemi, cardiologo presso il Tays Heart Hospital, ha commentato: "I nostri risultati aprono la strada alla rilevazione precoce dell'insufficienza cardiaca congestizia utilizzando apparecchiature facilmente disponibili, eliminando la necessità di complesse procedure diagnostiche".

Questo approccio non solo è conveniente ed economico, ma potrebbe anche contribuire a salvare vite umane rilevando l'insorgenza di gravi problemi cardiaci in una fase iniziale. La facilità d'uso e l'accessibilità degli smartwatch rendono questo metodo particolarmente promettente per il monitoraggio continuo della salute cardiaca.

Negli ultimi anni gli smartwatch si sono evoluti, passando da semplici accessori digitali a potenti strumenti per il rilevamento di vari parametri di salute, tra cui la pressione sanguigna, l'apnea notturna e persino alcuni disturbi psichiatrici. Con l'avanzare della tecnologia, è probabile che vedremo ulteriori sviluppi in questo campo, aprendo nuove possibilità per la diagnosi precoce e il monitoraggio di diverse condizioni mediche attraverso dispositivi indossabili di uso quotidiano.