Moto Edge X30 fa foto notturne spaziali: ecco le prove

Se amate la fotografia in notturna, Motorola Moto Edge X30 è lo smartphone che fa per voi. Lo palesano queste foto pubblicate da Chen Jin, direttore generale del dipartimento di telefonia mobile di Lenovo, che sui suoi canali ha dato una dimostrazione pratica di “quello che sa fare” il nuovo arrivato della famiglia Edge.

Ebbene, Moto Edge X30 è dotato di una doppia fotocamera da 50MP in grado di catturare foto davvero sorprendenti anche in condizioni di scarsa illuminazione (le vedete voi stessi qui sotto). Oltre all’obiettivo principale da 50MP e a quello grandangolare sempre da 50MP, questo Moto Edge include un terzo obiettivo più piccolo forse da 2MP. Stupisce la risoluzione della fotocamera frontale, da ben 60MP; quanto invece alle altre caratteristiche, segnaliamo la presenza di un IPS e anche del nuovissimo SoC di Qualcomm Snapdragon 8 Gen1.

In GeekBench 4, Motorola Moto Edge X30 con Android 12 e 12GB di RAM fa registrare un punteggio di esecuzione single-core pari a 6348, mentre il punteggio di esecuzione multi-core arriva a 13144. In GeekBench 5, invece, il punteggio ottenuto è di 1203 e 3500 rispettivamente nei test single e multi-core (non prestazioni eccezionali rispetto a quelle garantite dal vecchio SoC Snapdragon 888).

Resta da vedere se ci saranno differenze sostanziali tra questi dati “di laboratorio” e quelli del telefono già commercializzato. Per ora, dunque, è meglio concentrarsi sulle info “ufficiali”, come quelle che riguardano la batteria – da 5000 mAh – e lo schermo AMOLED HDR10+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 144Hz e sistema di gestione del colore a 10 bit full-link. Non mancherà il supporto alla ricarica rapida da 68W e – chicca finale – un tasto aggiuntivo per richiamare Google Assistant.

Il debutto di Motorola Moto Edge X30 è atteso in Cina per il 9 dicembre 2021.