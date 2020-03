Vivo NEX 3s 5G non delude: un video conferma il SoC Snapdragon 865

Vivo NEX 3s 5G è recentemente apparso su Weibo. Il produttore ha infatti pubblicato un video in cui è possibile scoprire alcune informazioni su questo smartphone che sarà svelato il prossimo 10 marzo.

La parte posteriore non presenta particolari differenze rispetto al predecessore, come la colorazione della scocca e lo studiato effetto. Presenti inoltre tre sensori fotografici incastonati in una zona circolare. Le differenze sono invece riscontrabili nella scheda tecnica. Vivo ha deciso di passare da Snapdragon 855+ a Snapdragon 865, una versione più recente.

Vivo NEX 3s 5G è apparso nella console per sviluppatori Android, insieme ad alcune specifiche tecniche. Sotto la scocca troveremo quindi il processore citato accompagnato da 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. Il display sarà di tipo AMOLED, avrà una diagonale di 6,89 pollici e una risoluzione FullHD+.

Nel retro saranno collocati tre sensori fotografici da, rispettivamente, 64 MP, 13 MP e 13 MP. Nella parte anteriori troveremo invece una singola fotocamera da 16 MP. Non mancherà la connettività 5G (SA e NSA) e una batteria abbastanza capiente (4.250 mAh).

Tutti gli altri dettagli, tra cui la disponibilità e il prezzo, saranno diffusi il prossimo 10 marzo.