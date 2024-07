Ryzen 7 5800X: prestazioni quasi al top per AM4, oggi a 168€ su Amazon

Se possedete un PC di 4 o 5 anni fa, potrebbe essere opportuno considerare un cambio di piattaforma piuttosto che un semplice aggiornamento. Anche se la piattaforma AM4 di AMD non sarà supportata in futuro, rappresenta ancora una valida opzione per chi desidera costruire oggi un PC entry level o di fascia media, prestando attenzione al budget complessivo. Al prezzo di soli 167,97€, potete acquistare oggi il Ryzen 7 5800X, uno dei migliori processori da gaming per la piattaforma AM4. Il prezzo offerto da Amazon è il più basso mai registrato.

AMD Ryzen 7 5800X, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Ryzen 7 5800X rappresenta la scelta ideale per appassionati di gaming e creatori di contenuti che cercano prestazioni di alto livello pur non investendo soldi nella piattaforma AM5. Grazie alla sua velocità di base di 3,8 GHz, che scala fino a 4,7 GHz in boost, questo processore è in grado di gestire giochi ad alta definizione, rendering 3D, montaggio video ed altre operazioni intensive senza alcun rallentamento.

Con i suoi 8 core e 16 thread, il Ryzen 7 5800X soddisfa quindi le esigenze di coloro che necessitano di una potente capacità di multitasking, permettendo di lavorare su progetti complessi o di giocare mentre si eseguono altre operazioni in background. Per coloro che vogliono costruire o aggiornare il proprio PC con un componente di elevata qualità e affidabilità, potendo contare su prestazioni di punta per ogni tipo di utilizzo, l'offerta di Amazon è molto invitante.

Questo lo rende un investimento eccellente per chiunque voglia sfruttare al meglio le recenti tecnologie senza superare il proprio budget, destinandolo magari alla scheda video. Vi consigliamo dunque di valutare quest'offerta per potenziare il vostro computer con una delle soluzioni più potenti di AMD.

