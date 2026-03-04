Sullo store Samsung è disponibile un'offerta imperdibile per il nuovissimo Samsung Galaxy S26 Ultra. Questo smartphone top di gamma è ora acquistabile con un coupon di sconto da 100€. Il prezzo finale, applicando il coupon, scende a 1.399€, un'occasione da non lasciarsi sfuggire per chi desidera il meglio della tecnologia mobile Samsung.

NB: ricordatevi di attivare il coupon NEWGALAXYUP per ottenere uno sconto aggiuntivo di €100 durante il checkout

Galaxy S26 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy S26 Ultra è il dispositivo ideale per chi cerca il massimo della tecnologia mobile. È consigliato a professionisti, creativi e appassionati di fotografia che necessitano di uno smartphone capace di gestire attività complesse, dalla produttività avanzata alla cattura di immagini e video di qualità cinematografica. Grazie alle sue specifiche di fascia altissima, soddisfa le esigenze di chi non vuole rinunciare a prestazioni eccellenti in ogni situazione.

Con un prezzo di listino di 1.499€ (già scontato al lancio), applicando il coupon da 100€ disponibile, il Galaxy S26 Ultra scende a 1.399€, rendendolo un acquisto ancora più interessante per chi desidera investire in un top di gamma duraturo. La colorazione Sky Blue aggiunge un tocco di eleganza e originalità, perfetta per chi ama distinguersi. Un'opportunità da non perdere per chi vuole portare la propria esperienza mobile a un livello superiore.

Il Samsung Galaxy S26 Ultra Sky Blue è uno smartphone top di gamma che offre prestazioni eccellenti, un display di alta qualità e funzionalità avanzate. Con il suo design elegante nel colore Sky Blue, rappresenta il meglio della tecnologia mobile Samsung.

Vedi offerta su Awin1