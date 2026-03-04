Il nuovo Xiaomi Pad 8 è arrivato da pochissimo sul mercato, ma sta già facendo parlare di sé grazie a un’offerta interessante. Se state cercando un tablet Android potente e versatile, questa potrebbe essere l’occasione giusta per voi. Lo store PC Componentes, a differenza di molti altri rivenditori, vi permette di acquistarlo fin da subito con uno sconto di 70€ applicato direttamente a carrello, facendo scendere il prezzo dai 448€ di listino a una cifra decisamente più allettante. Un’opportunità concreta per portarvi a casa un dispositivo di ultima generazione risparmiando in modo significativo.

Xiaomi Pad 8, chi dovrebbe acquistarlo?

Dal punto di vista tecnico, lo Xiaomi Pad 8 11,2" 128GB WiFi punta in alto. Il display 3.2K ultra-definito da 11,2 pollici con risoluzione 3200 x 2136 pixel, 345 ppi e refresh rate a 144 Hz vi offre un’esperienza visiva immersiva e fluida, con una luminosità che raggiunge gli 800 nit. Che vi dedichiate all’editing, al gaming o allo streaming ad alta fedeltà cromatica, potrete contare su immagini dettagliate e colori brillanti. Inoltre, la certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu e l’attenuazione DC vi consente di lavorare o studiare a lungo riducendo l’affaticamento visivo.

Sotto la scocca troviamo prestazioni di livello desktop grazie al processore Snapdragon 8s Gen 4 a 4 nm affiancato da 8GB di RAM LPDDR5X, una combinazione pensata per il multitasking avanzato, il rendering grafico e la produttività professionale senza compromessi. L’audio è altrettanto curato: quattro altoparlanti surround con volume potenziato del 200% e supporto Dolby Atmos vi garantiscono un suono potente, cristallino e coinvolgente, ideale sia per l’intrattenimento sia per videoconferenze e creazione di contenuti. La batteria da 9200 mAh con ricarica turbo a 45W tramite USB-C (caricatore non incluso) vi assicura un’autonomia estesa durante le vostre giornate più intense.

A completare il quadro troviamo l’esperienza AI basata su Xiaomi HyperOS 3, che ottimizza in modo intelligente le risorse, migliora la gestione delle app e integra funzioni come il riconoscimento facciale per un utilizzo fluido e professionale. Non manca la compatibilità con Xiaomi Focus Pen Pro (venduta separatamente), perfetta per disegno tecnico e annotazioni, insieme a connettività di ultima generazione con Wi-Fi 7, USB 3.2 Gen 1 fino a 5 Gbps, controllo remoto IR e audio wireless Hi-Res. Se cercate performance, autonomia e qualità costruttiva in un unico dispositivo, lo Xiaomi Pad 8 si propone come la soluzione definitiva per sviluppatori, creativi, studenti STEM e professionisti IT: approfittate ora di questa offerta per portare la vostra produttività a un livello superiore.

