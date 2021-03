Sonos ha presentato oggi Roam, lo smart speaker ultra portatile e dotato di audio eccezionale. Un device utile per la casa e per qualsiasi avventura, completamente collegabile al sistema Sonos sul Wi-Fi domestico e in grado di passare al Bluetooth quando si è in giro.

Grazie alla nuova funzionalità di trasferimento dell’audio chiamata SoundSwapsi è possibile tenere premuto il pulsante Riproduci/Pausa dello speaker per trasferire la musica verso il device più vicino del sistema Sonos, proseguendo l’ascolto da una stanza all’altra.

La connettività senza interruzioni permette inoltre di usare il Bluetooth su tutto il sistema e di raggruppare qualsiasi speaker Sonos con Roam dall’app ufficiale per riprodurre i contenuti quando il Bluetooth è attivo.

Roam è compatibile con più di 70 servizi di streaming, tra cui Sonos Radio, e può essere controllato facilmente dall’app Sonos con la voce usando Amazon Alexa, Assistente Google o Apple AirPlay 2, o direttamente dall’app di servizi musicali preferita.

Grazie alle dimensioni compatte, Roam è facile da trasportare e si adatta agli spazi più ristretti. Posizionato in verticale occupa pochissimo spazio, mentre in orizzontale garantisce una maggiore stabilità su superfici irregolari all’aperto.

Sonos pone massima attenzione anche alla sostenibilità ambientale: Roam presenta infatti un packaging con una struttura realizzata con carta ottenuta da fonti sostenibili al 100%, riducendo al minimo l’utilizzo dell’inchiostro e senza includere il plastica monouso.

Roam è disponibile nei colori Shadow Black e Lunar White. il dispositivo è anche a prova di polvere e completamente impermeabile, avendo superato i rigorosi test per la certificazione IP67. Ma non è tutto, perché Roam è dotato di pulsanti ed estremità rivestite in silicone che lo rendono più resistente a impatti e cadute.

Ottime notizie anche sul fronte longevità grazie alla presenza di una batteria che raggiunge le 10 ore di riproduzione continua con una sola carica e che dura fino a 10 giorni quando lo speaker non è in uso. La ricarica può essere effettuata con l’apposito caricabatterie wireless a induzione magnetica acquistabile separatamente con qualsiasi caricabatterie wireless Qi oppure usando il cavo USB-C in dotazione.

Roam sarà disponibile dal 20 aprile sul sito ufficiale di Sonos e presso i rivenditori aderenti al prezzo di 179 €. Patrick Spence, CEO dell’azienda, ha commentato in questo modo il lancio dello speaker:

“Abbiamo creato Roam per offrire ai nostri clienti l’esperienza Sonos ovunque si trovino. Non solo Roam è il nostro speaker più smart e versatile, ma è anche il più economico. Per milioni di consumatori, Roam rappresenta l’opportunità di scoprire il mondo Sonos”.