Le Sony MDR-MV1 sono le cuffie monitor da studio ideali per chi si dedica al mixing e mastering professionale. Grazie alla struttura aperta posteriormente, offrono un posizionamento spaziale del suono preciso e un'ampia gamma di frequenze da 5 Hz a 80 kHz. Leggere e comode (223 gr), sono dotate di padiglioni sostituibili a bassa resilienza. Disponibili su Amazon a 282,49€.

Sony MDR-MV1, chi dovrebbe acquistarle?

Le Sony MDR-MV1 sono cuffie monitor da studio pensate per professionisti del suono, produttori musicali e ingegneri del mixing e mastering che necessitano di una riproduzione audio estremamente accurata e neutrale. Grazie alla struttura aperta posteriore e alla gamma di frequenze da 5 Hz a 80 kHz, soddisfano le esigenze di chi deve analizzare ogni dettaglio sonoro senza colorazioni indesiderate, garantendo un palcoscenico sonoro preciso sia per mix stereo che spaziali.

Sono consigliate anche a musicisti e appassionati audiofili che trascorrono lunghe ore in studio, grazie al design leggero di soli 223 grammi e ai padiglioni a bassa resilienza che assicurano un comfort eccezionale durante sessioni prolungate. Il cavo staccabile a vite con spina da 6,3 mm e l'adattatore da 3,5 mm le rendono versatili per diversi ambienti di lavoro. I padiglioni sostituibili aggiungono poi un ulteriore valore in termini di longevità e manutenzione.

Le Sony MDR-MV1 sono cuffie monitor da studio con struttura aperta posteriore, driver personalizzato e risposta in frequenza da 5 Hz a 80 kHz. Pesano solo 223 g, offrono padiglioni sostituibili e cavo staccabile a vite da 6,3 mm.

