Sony ha annunciato l’arrivo di Xperia 1 V e Xperia 10 V, un flagship ed un medio gamma che riprendono quanto di buono ci fosse nella generazione precedente migliorando dove necessario. Sony non segue il mercato ma rimane puntata nella direzione ormai intrapresa diversi anni fa. È la mossa giusta o seguire le mode potrebbe aiutare la divisione mobile del colosso giapponese?

Sony Xperia 1 V: il top di gamma con Snapdragon 8 Gen 2 e sensore Exmor T

Sony Xperia 1 V è il nuovo flagship di Sony per il 2023. Lo smartphone si distingue per il suo design classico, con una scocca in vetro Gorilla Glass Victus 2 e una struttura in alluminio, mentre è certificato IP65/IP68. Lo smartphone ha dimensioni di 165 x 71 x 8,3 mm e un peso di 187 grammi, con un sensore di impronte digitali laterale e il jack da 3,5 mm.

Il display è un OLED da 6,5 pollici con risoluzione di 3840 x 1644 pixel e refresh rate di 120Hz, che offre una qualità visiva eccellente e una fluidità ottimale. Il cuore pulsante del dispositivo è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il processore più potente del momento, supportato da 12GB di RAM e da 256/512GB di memoria interna. La batteria è da 5000mAh e supporta la ricarica rapida da 30W e la ricarica wireless.

Il punto forte del Sony Xperia 1 V è però il comparto fotografico, che si basa su un nuovo sensore d’immagine CMOS stacked con architettura 2 Layer Transistor Pixel definito come Exmor T for mobile. Si tratta di un sensore da 52MP (di cui ne vengono utilizzati 48MP) con lenti dall’apertura f/1.9. La fotocamera risulta 1,7 volte più luminosa rispetto al suo predecessore. Secondo Sony, il sensore è in grado di scattare foto a prova di rumore e con una gamma dinamica più estesa, equivalente a quella delle fotocamere full-frame.

Lo smartphone integra una tripla fotocamera posteriore, composta dalla principale di cui abbiamo appena parlato, da un teleobiettivo variabile tra 85-125 mm (f/2.3-f/2.8) con sensore da 12MP e zoom ottico fino a 5,2x e da una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP con campo visivo di 123 gradi. La fotocamera anteriore è da 12MP. Il comparto fotografico del nuovo Sony Xperia 1 V include varie pre-impostazioni di colore, come i Creative Look già presenti nelle fotocamere Alpha, e l’AF in tempo reale ad alte prestazioni.

Lo smartphone arriva con Android 13 di serie e offre diverse funzionalità dedicate agli appassionati di gaming, multimedia e creatività.

Sony Xperia 10 V: il medio gamma più leggero con Snapdragon 6 Gen 1

Il Sony Xperia 10 V è invece il nuovo medio gamma di Sony, che si distingue per essere lo smartphone 5G più leggero sul mercato, con un peso di soli 145 grammi. Nonostante questo, lo smartphone non rinuncia a una batteria capiente da 4500mAh con ricarica rapida a 18W.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, accompagnato da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna espandibile. Il display è un OLED da 6 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90 Hz. Anche in questo caso troviamo il sensore di impronte digitali laterale, il jack audio da 3,5 mm, il supporto eSIM e la certificazione IP65/IP68.

La fotocamera posteriore del Sony Xperia 10 V è composta da tre sensori: un principale da 48MP con apertura f/1.8, un teleobiettivo da 8MP con zoom ottico fino a 3x e un grandangolo da 8MP con campo visivo di 120 gradi. La fotocamera anteriore è da 8MP.

Lo smartphone offre anche alcune funzioni utili per la fotografia, come il riconoscimento automatico delle scene, il ritratto bokeh e la modalità notturna. Lo smartphone arriva con Android 13 preinstallato.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Sony Xperia 1 V e Sony Xperia 10 V saranno disponibili sul mercato nelle prossime settimane.

Il prezzo del Sony Xperia 1 V è di 1199 euro per la versione da 256 GB e di 1299 euro per quella da 512 GB, con disponibilità prevista per fine giugno. Sony Xperia 10 V, in arrivo per la metà del mese di giugno, sarà disponibile nelle colorazioni lavanda, verde salvia, bianco e nero con un prezzo di listino di 449 euro.