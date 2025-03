Mega sconto sulle Sony ULT WEAR: 42% di risparmio garantito

Le Sony ULT WEAR sono disponibili su Amazon con uno sconto del 42%: da 199,00€ a soli 115,99€! Queste cuffie Bluetooth wireless vi conquisteranno con il loro ULT POWER SOUND e i bassi profondi che potrete personalizzare grazie alle modalità Deep Bass e Attack Bass. Con 30 ore di autonomia, noise cancelling efficace e qualità delle chiamate cristallina, rappresentano la scelta ideale per gli amanti della musica che non vogliono scendere a compromessi.

Sony ULT WEAR, chi dovrebbe acquistarle?

Le Sony ULT WEAR sono l'acquisto ideale per gli appassionati di musica che non scendono a compromessi sulla qualità audio, soprattutto per chi ama i bassi potenti e profondi. Grazie al processore V1 e ai driver da 40mm, vi conquisteranno con un suono coinvolgente che potete personalizzare con le modalità Deep Bass e Attack Bass. Sono particolarmente consigliate a pendolari, viaggiatori e professionisti in movimento che necessitano di isolarsi dai rumori esterni con la tecnologia Noise Cancelling, mantenendo al contempo la libertà di passare alla modalità Ambient Sound quando serve percepire l'ambiente circostante.

Con una batteria che dura fino a 30 ore con cancellazione del rumore attiva (50 ore se disattivata) e la ricarica rapida che fornisce 1,5 ore di ascolto con soli 3 minuti di carica, queste cuffie vi accompagneranno durante intere giornate di lavoro o lunghi viaggi senza interruzioni. Perfette anche per chi lavora da remoto o effettua molte chiamate, grazie ai microfoni Beam Forming che assicurano chiamate cristalline anche in ambienti rumorosi. La connettività multipoint, che permette di collegare due dispositivi contemporaneamente, le rende la scelta ottimale per chi alterna frequentemente l'uso tra smartphone, tablet e computer.

Le Sony ULT WEAR sono cuffie Bluetooth wireless di alta qualità che vi conquisteranno con il loro ULT POWER SOUND e bassi profondi e potenti. Dotate del processore V1 di Sony e driver da 40mm, offrono un'esperienza audio eccezionale con due modalità esclusive: Deep Bass per bassi più profondi e Attack Bass per maggiore energia.

Godono di cancellazione del rumore avanzata, autonomia fino a 30 ore, ricarica rapida e comodità prolungata grazie al design over-ear ergonomico. A un prezzo scontato di 115,99€ rispetto ai 199€ originali, le Sony ULT WEAR rappresentano un'occasione imperdibile per gli amanti della musica. La combinazione di qualità audio superiore, comfort, lunga durata della batteria e funzionalità avanzate come la connessione multipoint le rende un investimento eccellente per migliorare significativamente la vostra esperienza d'ascolto quotidiana.

Vedi offerta su Amazon