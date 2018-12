Sony Xperia XZ4, Snapdragon 855 e supporto 5G?

Qualche giorno fa, un video fatto trapelare da OnLeaks mostrava il design del presunto Xperia XZ4. Oggi, il famoso IceUniverse ha pubblicato sul social network cinese Weibo quella che potrebbe essere la scheda tecnica del prossimo top di gamma di casa Sony.

Nello specifico, lo smartphone potrebbe essere equipaggiato con il neonato Snapdragon 855 che – come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo – è stato annunciato ieri da Qualcomm. Il SoC supporta già nativamente il nuovo standard di rete 5G. D’altronde Sony fa parte di quella lista di diciotto produttori – mostrata dal gigante di San Diego –che sono pronti a integrare il nuovo processore nei propri dispositivi già nel 2019.

Per quanto riguarda gli altri dettagli, Xperia XZ4 dovrebbe arrivare con 4 GB di RAM e 64 o 256 GB di memoria interna. Ancora una volta, si parla di un display da 6,5 pollici con risoluzione Full-HD+ senza notch e rapporto di forma in 21:9. Quando vi abbiamo mostrato il video precedente avevamo notato l’assenza di un sensore biometrico riconoscibile e avevamo ipotizzato che potesse essere incorporato nel pulsante laterale di accensione. IceUniverse conferma tale ipotesi così come la presenza di un sistema di tripla fotocamera posteriore e del jack audio da 3,5 mm.

La piattaforma software dovrebbe essere affidata ad Android Pie e dovrebbe integrare una capiente batteria da 3.900 mAh. Come ogni volta, sottolineiamo che non sono notizie ufficiali e per quanto possano – nella maggior parte dei casi – corrispondere poi alla realtà, è bene prenderle sempre con le pinze. In ogni caso, l’attesa dovrebbe essere breve prima di vedere ufficialmente l’Xperia XZ4 che potrebbe essere svelato durante il prossimo Mobile World Congress di Barcellona.