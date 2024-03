Spotify si ribella e svela i prezzi veri, senza le commissioni di Apple

Spotify ha inviato un aggiornamento della sua app per iOS che mostra ai suoi utenti, in Europa, le informazioni sui prezzi reali dei suoi abbonamenti, senza le commissioni aggiuntive imposte da Apple. L'aggiornamento è una risposta alla sentenza dell'Unione Europea che ha condannato Apple per abuso di posizione dominante nel mercato delle app e le ha imposto una multa di 500 milioni di euro.

La sentenza dell'UE, emessa il 18 febbraio 2024, ha stabilito che Apple viola le regole della concorrenza con le sue pratiche sull'App Store, tra cui il prelievo del 30% sui ricavi degli sviluppatori di app, l'obbligo di usare il suo sistema di pagamento e il divieto d'informare gli utenti di alternative più economiche. La Commissione Europea ha ordinato ad Apple di cessare queste pratiche entro sei mesi e di consentire agli sviluppatori di app di comunicare liberamente con i loro clienti.

Spotify, che ha presentato una denuncia formale contro Apple nel 2019, ha accolto con favore la decisione dell'UE e ha dichiarato di voler offrire ai suoi utenti una scelta equa e trasparente. Con il suo nuovo aggiornamento, Spotify mostra ai suoi utenti Apple il prezzo reale del suo abbonamento Premium, che è di 9,99 euro al mese, e il prezzo con la commissione di Apple, che è di 12,99 euro al mese.

Il colosso della musica in streaming ha dichiarato di aver inviato l'aggiornamento a Apple ed è in attesa dell’approvazione. Il produttore degli iPhone ha già espresso la sua opposizione alla sentenza dell'UE e ha annunciato di voler fare ricorso. Apple sostiene di offrire agli sviluppatori di app un'ampia gamma di opportunità e di garantire ai consumatori un'esperienza sicura e affidabile. Afferma inoltre di essere in concorrenza con altri servizi di streaming musicale, tra cui Spotify, e di non abusare della sua posizione.

La battaglia legale tra Spotify e Apple è solo una delle tante che coinvolgono il gigante tecnologico americano e i suoi rivali europei. Altre aziende che hanno denunciato Apple per le sue pratiche sull'App Store sono Epic Games, il creatore di Fortnite, e Telegram, il servizio di messaggistica crittografata. L'UE sta anche indagando su altre accuse di comportamenti anticoncorrenziali di Apple riguardanti Apple Pay e Siri.

La questione dell'equità e della trasparenza nel mercato delle app è di grande rilevanza per i consumatori e per gli sviluppatori di app, che rappresentano un settore in forte crescita e innovazione. Secondo le stime di Sensor Tower, un'azienda di analisi del mercato delle app, l'App Store di Apple ha generato nel 2023 circa 72,3 miliardi di dollari di ricavi, in aumento del 30% rispetto al 2022. Spotify, invece, ha registrato nel 2023 un fatturato di 7,9 miliardi di euro, in aumento del 16% rispetto al 2022, e ha raggiunto 345 milioni di utenti attivi mensili, di cui 155 milioni di abbonati a pagamento.