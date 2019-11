Spotify, sincronizzazione tra testo e musica in fase di test

Spotify potrebbe a breve implementare una “nuova” funzionalità nella nota piattaforma streaming musicale. L’aggiornamento attualmente in fase di test renderebbe simultanea la riproduzione del brano e la visibilità dei testi.

Grande attenzione per i suoi utenti che amano canticchiare ascoltando le hit del momento. Non è da escludere che il noto servizio streaming musicale possa a breve regalare ai suoi utenti una vera e propria funzionalità “Karaoke”. Non dimentichiamo che la nuova funzione di cui parliamo è stata recentemente introdotta nell’app Apple Music in seguito al lancio di iOS 13. Ottima mossa da parte di Spotify che sta inevitabilmente cercando di tener stretti i suoi attuali utenti ottimizzando le attuali funzionalità offerte dal servizio di streaming musicale. In passato Spotify si dedicò ad una simile funzione “Behind the Lyrics” ( poi rimossa) con supporto dei testi, dedicato però solo all’utilizzo in modalità desktop e non adatta a coloro che vogliono realmente imparare le parole del brano

Spotify kalian ada lirik nya tak?:"V

Ini tiba tiba ada:"V kaget gw:"V eh trnyta dari musixmatch:V pic.twitter.com/DFO54qFzuQ — Aku sayang Wandireksen :(( (@notfndm) November 14, 2019

Come mostrano numerosi utenti del web, la funzione modifica l’attuale schermata grazie alla presenza del testo che sarà sincronizzato con l’audio. Il nuovo servizio è frutto della collaborazione con Musixmatch, una delle più grandi piattaforme di testi.

Secondo alcune fonti, la feature è attualmente in fase di test solamente su un numero ristretto di utenti tra cui Canada, Messico e Indonesia. Vista la contromossa di Spotify nei confronti della rivale Apple Music, possiamo sperare che la novità venga implementata ufficialmente per tutti gli utenti.