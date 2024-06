Spuntano falsi account X che promettono rimborsi aerei, ecco come evitare la truffa

L'associazione dei consumatori britannica Which? ha lanciato un avvertimento riguardo la presenza di account aerei falsi sulla piattaforma di social media X, utilizzati per rubare informazioni personali degli utenti. Risulta, infatti, che impostori abbiano clonato le identità di quasi tutte le principali compagnie aeree che operano nel Regno Unito, incluse British Airways, easyJet, Jet2, Ryanair, Tui, Virgin Atlantic, e Wizz Air.

Il meccanismo di questi truffatori è semplice ma efficace: utilizzano bot che monitorano automaticamente le interazioni sui social media per individuare utenti insoddisfatti dei servizi delle compagnie aeree, come voli ritardati o bagagli smarriti. Dopodiché, i truffatori contattano la vittima tramite un commento sul post relativo o attraverso un messaggio diretto, tentando di emulare il tono e lo stile dei messaggi ufficiali delle compagnie aeree e presentando scuse per il disagio causato.

Tuttavia, il loro messaggio comprende un link a una pagina web dannosa, dove raccolgono dati sensibili da chi vi accede. In alternativa, possono chiedere un numero di telefono con la promessa di risolvere il problema, puntando a ottenere ulteriori dettagli personali direttamente dalla vittima.

Which? ha criticato X per la sua lentezza nel rimuovere i conti fraudolenti dalla piattaforma, evidenziando come la segnalazione di tali account sembri essere poco efficace; la maggior parte dei post e degli account falsi risultavano ancora attivi al momento della loro indagine. Secondo i termini d'uso di X, gli utenti che impersonano organizzazioni saranno sospesi permanentemente, e un portavoce di X ha assicurato che tutti gli account falsi segnalati dall'associazione sono stati rimossi.

"Su X, non è consentito usare l'identità di individui, gruppi o organizzazioni, o usare una falsa identità per ingannare gli altri," ha dichiarato un portavoce di X. "Gli account che si spacciano per un'altra persona, gruppo o organizzazione in modo confondente o ingannevole possono essere sospesi permanentemente in base alla politica di identità fuorvianti e ingannevoli di X."

Il problema degli account fasulli su piattaforme come X è una questione di crescente interesse per la sicurezza online, enfatizzando ulteriormente l'importanza della vigilanza da parte degli utenti dei social media nella protezione dei propri dati personali.