Facebook, proprio durante queste ore, starebbe testando una funzionalità che consentirebbe agli utenti di condividere automaticamente una storia di Facebook anche su Instagram. La funzionalità inversa è disponibile nelle piattaforme già da diverso tempo.

A diffondere questa indiscrezione è stata Jane Manchun Wong, un’esperta che durante gli ultimi anni ha spesso analizzato i codici di diverse applicazioni e trovato delle funzionalità successivamente concretizzate. Pochi mesi fa avevamo ad esempio parlato dell’arrivo dei consigli sugli account da non seguire, anticipata dall’abile sviluppatrice.

Facebook is working on cross-posting Stories to Instagram pic.twitter.com/uH2w3VVnSe — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 9, 2020

Anche una persona interna a Facebook avrebbe confermato la funzione dedicata alla condivisione diretta. Tra non molto tempo, qualora il test dovesse andare bene, dovremmo quindi trovare la dicitura “Condividi Storia su Instagram” durante il caricamento di una “Story” su Facebook.

Non si esclude che il team possa anche ideare un modo per non far vedere a un utente che utilizza entrambi i social una storia per due volte consecutive. Questo sembrerebbe essere un ennesimo tentativo di creare un forte legame tra i servizi gestiti da Facebook.

#Instagram is working on a new camera effect called "Mirror" 👀 pic.twitter.com/dvJlfNTVJ1 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 11, 2020

Su Instagram, inoltre, starebbe arrivando un nuovo filtro con cui integrare l’effetto “caleidoscopio” alle proprie foto e ai video. Non sappiamo ancora quando l’azienda abbia effettivamente intenzione di integrare questa simpatica novità, chiamata “Mirror” (“Specchio”).