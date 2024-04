Stupeficium! Il Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition strega i fan

Siete fan del magico mondo di Harry Potter, al punto da aver sempre desiderato uno smartphone dedicato al magico mondo ideato da J.K. Rowling? Ora il vostro sogno diventa realtà grazie a Xiaomi, la quale ha recentemente svelato la sua ultima creazione, il Xiaomi Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition, un device che incanterà sicuramente i fan dei libri e dei film.

Questa edizione speciale del Redmi Turbo 3 è stata presentata in Cina, ma sarà disponibile per l'acquisto anche nel resto del mondo, un dettaglio non di poco conto quando si parla di edizioni limitate per il mercato asiatico.

Caratterizzata da una serie di dettagli ispirati ad Harry Potter, questa versione del telefono si presenta con una confezione decorata in stile Diagon Alley, completa di una spilla con lo stemma di Hogwarts, una custodia a tema, un caricabatterie personalizzato e sfondi animati a tema Harry Potter.

Il design del Redmi Turbo 3 si distingue per il pannello posteriore in blu e oro, con lo stemma di Hogwarts al centro e il nome "Harry Potter" inciso sotto di esso. Anche il flash della fotocamera presenta un dettaglio incantevole, con un fulmine accompagnato dalla parola "Lumos" e una bacchetta magica. La sezione blu del telefono è decorata con illustrazioni del mondo di Harry Potter, tra cui i celebri Horcruxe.

Se siete interessati all'acquisto, il Redmi Turbo 3 è stata resa disponibile in Cina lo scorso 16 aprile, ed è quindi reperibile su tutti gli store che vendono prodotti asiatici di importazione, mentre l'unica configurazione disponibile per il mercato globale verrà distribuita nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition è alimentato dal potente chip Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, supportato da 8GB, o 16GB, di RAM e disponibile con 256GB, o 512GB, di archiviazione.

Lo schermo OLED da 6,67 pollici offre un'ottima risoluzione e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, mentre la batteria da 5.000mAh supporta la ricarica rapida da 90W.

Non è la prima volta che Redmi rilascia una versione a tema Harry Potter, ma questa edizione del Redmi Turbo 3 risulta particolarmente elegante anche per chi non è un fan dell'ultima ora dell'universo creato da J.K. Rowling.