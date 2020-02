Super sconti su cuffie e auricolari nella Headphone Week di MediaWorld

Non si arrestano le ottime offerte tematiche di MediaWorld, ormai appuntamento quasi settimanale con sconti ed offerte squisitamente dedicate ad alcune specifiche categorie merceologiche. Come ricorderete, già nelle scorse settimane lo store online della popolare catena di elettronica ed elettrodomestici ci aveva deliziati con offerte degne di nota, grazie alle tornate di sconti dedicate alla Full Frame Week, la Storage Week e la Cleaning Week. Offerte che vi abbiamo prontamente segnalato e che, a nostro modesto giudizio, stanno rendendo MediaWorld sempre più degno di competere con le arcinote (e sempre apprezzate) offerte del giorno di Amazon.

E così dopo esserci precedentemente dedicati a macchine fotografiche ed articoli per la pulizia della casa, arrivano oggi su MediaWorld le offerte tutte dedicate a cuffie ed auricolari in occasione della Headphone Week, con sconti eccezionali anche su prodotti di fascia alta, come ad esempio le eccezionali BOSE Quiet Comfort 35 II wireless, tra i punti di riferimento del mercato in fatto di cuffie a padiglione senza fili, e dotate di una pulizia del suono e di una qualità generale davvero con pochissimi eguali!

Arrivate sul mercato circa un anno fa, le BOSE Quiet Comfort 35 II wireless sono dotate di un’avanzata tecnologia di riduzione del rumore e dispongono dell’assistete vocale Google Assistant integrato, così da permettere di interagire con musica, messaggi e chiamate senza il bisogno di estrarre lo smartphone dalla tasca. Costruite per durare in nylon rinforzato in fibra di vetro e acciaio inossidabile, sono progettate per accompagnarvi nella vita di tutti i giorni e per resistere anche in situazioni di stress, come ad esempio per l’intenso uso sportivo. Dotate della garanzia di qualità tipica di Bose, offrono fino a 20 ore di ascolto per consentirti di riprodurre tutte le tue playlist preferite e richiedono appena 15 minuti per una riproduzione di circa 2 ore e mezza! Insomma, un prodotto straordinario che passa dai precedenti 349,00€ di prezzo di listino ai 249,99€ proposti da MediWorld per la sua Headphone week: un affare!

Ma siamo solo all’inizio, perché i prodotti proposti sono davvero tantissimi e, come sempre, abbiamo selezionato per voi quelle che sono le offerte che proprio non potete lasciarvi scappare. Il nostro consiglio, in ogni caso, è quello di dare un’occhiata anche alla pagina di riferimento per le offerte della Printer Week, così non da non perdervi nessuno degli articoli proposti dalla catena.

