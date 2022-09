Acquistata nel 2016 da Microsoft, che la pagò un quarto di miliardo di dollari, l’app SwiftKey potrebbe a breve non essere più disponibile su iOS per motivi tecnici.

Nel corso della giornata odierna Chris Wolfe, diretto della gestione produttiva di SwiftKey, ha annunciato che mentre la versione android dell’app al momento è al riparo da ogni problema la stessa cosa non si può dire della versione iOS: per quest’ultima il 5 ottobre verrà meno il supporto all’app e quindi la stessa sarà depennata dallo store Apple. La versione android non condividerà lo stesso destino e continuerà ad essere supportata.

I clienti Apple che dovessero già avere SwiftKey possono comunque stare tranquilli: potranno continuare ad usare l’app senza alcun problema fino a quando non dovessero decidere di disinstallarla o di passare ad un nuovo device della mela più famosa del mondo. Ovviamente, quasi inutile dirlo, dopo la data indicata non saranno disponibili eventuali aggiornamenti.

All’atto pratico SwiftKey è una delle applicazioni che è riuscita, se non a cambiare, quantomeno a velocizzare di molto l’uso che facciamo del nostro smartphone introducendo un sistema di analisi predittivo del testo: l’app “impara” il nostro stile di scrittura e suggerisce in maniera sempre più precisa le parole che useremo scrivendo messaggi o mail, con il prevedibile risultato di accelerare la scrittura e di migliorare l’efficacia del correttore automatico. Non a caso fino al 2016, anno dell’acquisto da parte di Microsoft, SwiftKey era tra le app a pagamento più vendute.

Come già detto il supporto a SwiftKey nella versione iOS sarà cancellato tra meno di una settimana. Il nostro consiglio, qualora siate interessati a provarla, è di installare l’app quanto prima, così da non doversi poi pentire: se proprio non dovesse piacervi sarete sempre in tempo a disinstallarla.

Se invece l’avete già installata fateci sapere: l’idea di perdere SwiftKey per sempre vi preoccupa in qualche modo?