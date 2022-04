Passare da iOS ad Android non è mai stato così semplice: Google ha sviluppato Switch To Android, un’applicazione iOS che facilita di molto la migrazione dei dati personali da un iPhone al vostro nuovo smartphone, al pari del suo equivalente Move To iOS.

A riportare per primi il funzionamento dell’applicazione Switch To Android sono stati i colleghi di 9to5google, che sono riusciti a risalire al link per il download dall’App Store e hanno divulgato la notizia giovedì 13 aprile.

Da inizio anno Apple permette infatti l’inserimento nello store di app fuori elenco, che al pari dei video “unlisted” di YouTube si possono reperire solo a partire da un link di cui si deve essere a conoscenza, opzione aperta alle app di grandi organizzazioni e di alcuni eventi privati.

Lasciare Switch To Android fuori elenco non è stata solo una mossa della casa di Cupertino per scoraggiare il passaggio di utenti all’eterno rivale. Come ha rilevato la testata infatti l’applicazione sarebbe ormai pronta nelle sue funzionalità di base, ma mancherebbe ancora il codice QR generato lato Android che permette ai dispositivi di comunicare tra loro.

In ogni caso, nella giornata del 14 aprile Switch To Android è apparsa in chiaro sull’App Store con tanto di traduzione italiana, come rilevato nello screenshot sopra: a questo punto il lancio sembrerebbe davvero imminente.

Di seguito trovate il link a Switch To Android e Move To iOS, per trasferire i vostri lati da una sponda all’altra degli ecosistemi per smartphone:

Come funziona Switch To Android?

Come specificato sopra l’applicazione Move To Android permette di copiare foto, video, contatti e altri dati personali dal vostro iPhone al vostro nuovo smartphone Android.

Per il momento l’app non è compatibile con altri dispositivi: se progettate di passare da un iPad al nuovo Galaxy Tab S8, che potete trovare già scontato su Amazon, dovrete dunque connettere i device via cavo Lightning oppure affidarvi pazientemente al trasferimento manuale dei vostri dati personali.

Questi sono gli step necessari per utilizzare Move To Android come rilevato da 9to5google: se in futuro dovessero esserci cambiamenti aggiorneremo questa sezione nel modo più opportuno.